Суд в Нижнем Тагиле приговорил наркозакладчика к 12 годам колонии строго режима

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила на основании доказательств, представленных государственным обвинителем, вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя.

Он признан виновным в совершении преступлений по ч. 3 ст. 30, п. «а, б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием сети интернет, группой лиц по предварительному сговору, в значительном размере).

«В ходе рассмотрения в суде уголовного дела установлено, что в январе 2025 года осуждённый, ранее судимый за незаконное хранение наркотических средств, используя свой мобильный телефон, осуществил незаконный сбыт наркотических средств путём их размещения в тайниковых закладках на территории г. Нижний Тагил. Неправомерные действия указанного лица были пресечены сотрудниками правоохранительных органов, обнаруженные наркотики в полном объёме были изъяты из незаконного оборота», — сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Осуждённый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила назначил ему наказание в виде 12 лет 10 дней лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.