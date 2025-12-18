Медоборудование на 100 млн рублей поступило в нижнетагильскую горбольницу № 1

В нижнетагильскую гобольницу № 1 поступило медицинское оборудование на сумму около 100 млн рублей.

В частности, приобретён 64-срезовый компьютерный томограф, который позволит проводить исследования с минимальной лучевой нагрузкой и улучшенной детализацией. Томограф адаптирован для пациентов с металлическими имплантатами. Современное программное обеспечение обеспечивает оперативность постановки диагноза.

Также Приобретена рентгеновская система типа С-дуга, которая адаптируется под любую операционную среду. В числе её преимуществ интуитивно понятная сенсорная панель.

Новая система эндоскопической визуализации предоставляет хирургам и гинекологам передовую платформу, сочетающую высочайшую чёткость изображения, реалистичную цветопередачу и полную цифровую интеграцию.

Новая ЛОР-установка позволяет проводить современные эндоскопические манипуляции, обеспечивает точную диагностику и эффективное лечение.

Новые операционные светильники помогают регулировать размер рабочего поля, освещенности и автоматически переключаются на резервные батареи, что повышает комфорт и безопасность во время операций.

«Продолжаем закупать медтехнику в больницы региона. Оборудование ещё поступает в учреждения, и врачи, которые его осваивают, активно дают обратную связь — работать на современной технике быстрее и эффективнее», — сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер в своём Telegram-канале.