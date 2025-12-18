В Нижнем Тагиле будут судить 19-летнюю жительницу города Советский по обвинению в гибели троих человек в результате ДТП

Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы города Советский (ХМАО-Югра), 2006 года рождения.

Она обвиняется в совершении преступления по п. «в» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, не имея права управления транспортными средствами, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц).

По версии следствия, 12 июля 2025 года около 5:00 обвиняемая, управляя автомобилем марки Subaru Forester без прав, выехала на встречную полосу движения трассы Екатеринбург — Серов в районе 147 км на территории Ленинского района Нижнего Тагила и столкнулась с автомобилем LADA Granta. В результате аварии погибли водитель и две пассажирки, находившиеся в LADA Granta.

Уголовное дело рассмотрит Ленинский районный суд Нижнего Тагила. Наказание по данной статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.