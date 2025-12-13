История Центральной городской библиотеки. Часть 1

В уходящем году Центральная городская библиотека отметила весьма солидную дату — 107 лет со дня основания. Решение об открытии в Нижнем Тагиле народной библиотеки-читальни было принято в далёком 1918 году. Тогда возобновление работы библиотек новая власть посчитала одной из первостепенных задач. В Нижнем Тагиле накануне Октябрьской революции работало несколько библиотек: техническая библиотека для заводских служащих; публичная библиотека, основанная в 1854 году Анатолием Демидовым и Андреем Карамзиным; центральная земская библиотека и изба-читальня при обществе трезвости, созданная в 1895 году. Земская библиотека имела два волостных отделения, которые работали в режиме избы-читальни (на дом книги и журналы не выдавались). Свои, пусть и небольшие, библиотеки были в Висиме, Черноисточинске, в Верхней и Нижней Салде. Но после октября 1917 года большинство библиотек закрылись, а их фонды находились в беспорядке или были разорены. Поисками библиотечных фондов в Нижнем Тагиле занимались народные депутаты, правоохранительные органы и обычные граждане. Найденные книги приносили в бывший доходный дом Капитона Мотылёва (пр. Ленина, д. 7), где тогда находился штаб Красной гвардии. Большую помощь в поисках библиотечных фондов и их сортировке оказал добровольно ушедший со своего поста председателя Верхотурской земской управы, бывший учитель Иван Яковлевич Черемных. Он же, когда в 1918 году встал вопрос об открытии народной городской библиотеки, предложил разместить её в своём бывшем доме на улице Александровской (пр. Ленина, д. 15).

Дом И. Я. Черемных по проспекту Ленина, 15 (фото Антона Ивакина / с разрешения автора)

Точная дата открытия библиотеки не известна. Известен только год — 1918-й. Изначально она носила имя Льва Николаевича Толстого, и работала в режиме избы-читальни (сейчас такой формат называется читальным залом). На первых порах библиотека работала днём с 13:00 до 15:00 и вечером с 17:00 до 19:00. В штате библиотеки было всего два человека — заведующая Вера Стефановна Меньшикова и библиотекарь Александра Малкова. Из оборудования библиотеке выделили одну керосиновую лампу и подписали ордер на получение дров (последнее являлось в то время удачей, так как с топливом в Тагиле были большие проблемы). Больше ничего не было. Даже бумагу для заполнения формуляров и написания отчётов пришлось выбивать у губернских властей в Екатеринбурге. Ремонтировать книги, подшивать журналы и газеты приходилось самим. Самим же приходилось систематизировать фонды, составлять каталоги и поддерживать в библиотеке чистоту.

Когда в 1918 году Тагил захватили белочехи и колчаковцы, опытная и предусмотрительная Вера Стефановна закрыла библиотеку, чтобы книги не разворовали. Но сразу после восстановления советской власти, библиотека снова заработала. В ноябре 1919 года был избран библиотечный совет и на первом же его заседании приняты правила пользования библиотекой. Теперь книги и журналы можно было брать на дом, но не более двух штук и только по предъявлении читательского билета. Казалось бы, голодные времена, послевоенная разруха, и тагильчанам должно быть не до чтения. Но в отчёте за 1 января 1920 года заведующая библиотекой привела цифры: с 14 октября 1919 года библиотеку посетили 11 820 человек, было выдано 14 335 книг и журналов.

Постепенно сотрудники библиотеки наладили её работу. Был оборудован читальный зал, а также укомплектовано несколько передвижных библиотечных пунктов: в городской больнице, в селе Горбуново (на Горбуновском торфянике) и даже в общежитии для осуждённых.

В 1920 году библиотека-читальня им. Л. Н. Толстого имела 6849 экземпляров печатных изданий. Читателям было выдано 25 454 книги, а читальный зал посетили 1520 человек. Самыми популярными авторами у населения Нижнего Тагила тогда были Луи Буссенар, Жюль Верн, Артур Конан Дойл и Александр Дюма. Самыми читаемыми газетами — «Правда», «Известия» и «Уральский рабочий», а журналами — «Вестник знания», «Русская мысль» и «Вестник Европы». Основную массу читателей (около 60%) составляли горожане в возрасте от 25 до 50 лет.

К осени 1922 года в Нижнем Тагиле заработали три районных филиала Центральной библиотеки, а число передвижных библиотечных пунктов выросло до десяти. Последнее было связано с тем, что на селе разворачивалась кампания по ликвидации безграмотности.

В 20-е годы ХХ века городская библиотека продолжала развиваться, осваивая новые формы работы с населением. В ней был выделен отдел детской книги, который работал 12 дней в месяц с 11:00 до 15:00. В его фондах числилось более 9 тысяч книг. Расширился передвижной фонд библиотеки до 3 тысяч экземпляров. Начали проводиться лекции, занятия по политграмоте, стала регулярно даваться информация в городскую газету о поступлениях новых книг, а на городском радио вышло несколько передач о работе библиотеки. В то же время заведующая библиотекой в своих отчётах указывала на недостаточное снабжение книжными новинками, опоздания на 5–7 суток в доставке периодической печати — центральных и областных газет, и перебои с поставками топлива (библиотека по-прежнему отапливалась при помощи печей).

Большое внимание уделялось общественной работе. Так, в плане на второе полугодие 1928 года значилось: проведение семинаров для школьных библиотекарей, оформление «красных уголков» в школах № 6 и 11, участие в общегородских субботниках. Так же библиотека принимала участие в агитационно-просветительских программах, посвящённых борьбе с пьянством. Для этого был организован передвижной пункт по распространению агитматериалов о вреде пьянства, который в 1930 году получил постоянную прописку в Городском парке (ПКиО им. Бондина). В нём можно было получить брошюры и листовки, купить газеты и записаться в Центральную библиотеку или один из её районных филиалов.

Передвижной книжный пункт в Городском парке (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/tagil-park-im-a-p-bondina//43-В-парке-им-Бондина..jpg)

В апреле 1926 года о проблемах Центральной библиотеки стало широко известно в городе. Новый заведующий Белоусов в своих докладных записках рассказал исполкому Горсовета об аварийном состоянии здания, о сырости внутри помещения, о недостаточном освещении, дефиците мебели и инвентаря: «Библиотека занимает в доме 6 комнат и кухню. Освещение помещения недостаточное, всего 9 лампочек. Имущественный инвентарь библиотеки имеет изношенность в среднем на 65%. Инвентарь библиотеки, следующий: столов больших — 4, столов малых — 5, стульев — 24, скамеек — 2, диванов — 3, шкафов — 30, этажерок — 3, витрин книжных — 2. Бюджет библиотеки: на учебную часть — 400 руб., на хозяйственные расходы — 75 руб., на приобретение инвентаря — 30 руб., на канцпринадлежности — 6 руб.»

Городские власти озаботились поисками нового помещения для библиотеки. Но где его взять? Капитальное строительство в городе почти не велось, а старые купеческие дома либо были заняты советскими учреждениями, либо требовали капремонта (на который денег в городской казне тоже не было). Тем временем фонды библиотеки увеличились до 15 тысяч экземпляров. Увеличение произошло благодаря возросшему интересу читателей к отечественной литературе. Всё чаще и чаще читатели спрашивали книги Александра Грина, Юрия Тынянова, Александра Беляева, Владимира Обручева. В 1928 году в связи с ростом популярности библиотеки у тагильчан были внесены изменения во расписание её работы. Теперь выдача и приём книг проходили с 15:00 до 20:00 по будням (кроме среды) и с 13:00 до 17:00 по воскресеньям. Среда была выходным днём для сотрудников, а суббота была выделена для технических работ.

С началом строительства в Нижнем Тагиле Уральского вагоностроительного завода и Ново-Тагильского металлургического завода по заданию горкома партии сотрудники Центральной библиотеки организовали доставку периодической печати в посёлки строителей, открыли пункты выдачи и приёма библиотечных книг в посёлках Вагонстроя и Тагилстроя. В этот период среди читателей был отмечен всплеск интереса к исторической художественной литературе. Популярными становились книги Сергея Сергеева-Ценского, Алексея Новикова-Прибоя, Алексея Толстого, произведения уральских авторов Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка, Алексея Петровича Бондина, Павла Петровича Бажова и Александра Гавриловича Бармина. Стремительно набирал популярность журнал «Техника —молодёжи», за которым в библиотеке выстраивалась очередь. В 1936 году библиотеке было присвоено имя А. М. Горького.

Однако главной проблемой Центральной городской библиотеки оставался вопрос с помещением: фонды расширялись, число читателей увеличивалось, и занимаемых площадей в доме Черемных не хватало. Да и сам дом требовал капитального ремонта. Ещё одной проблемой стала закупка и доставка книг. Редко когда для этих целей удавалось выпросить в горисполкоме лошадь с подводой. Книги приходилось носить в руках самим сотрудникам библиотеки. Так же в руках книжные новинки доставлялись и в филиалы.

(окончание следует)

© 2025. Д. Г. Кужильный для АН «Между строк».

По материалам: Нижнетагильской ЦГБ, 2018 г.