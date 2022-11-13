Намедни. Нижний Тагил, 1996 год

Год 1996-й некоторые острословы называют «началом освоения самого дна». Экономика была в глубоком упадке, останавливались промышленные предприятия, продолжались задержки пенсий и зарплат, не прекращались военные действия в Чечне, семимильными шагами шло сращивание криминала с органами власти всех уровней.

ЯНВАРЬ

В январе 1996 года на базе Нижнетагильской городской станции юных техников были созданы юношеская охотничья секция и секция любительского и спортивного рыболовства «Полюс-юниор», телекомпания «Телекон» выиграла конкурс на право вещать на 31-м дециметровом канале, а в ЦГБ № 1 началось официальное применение нетрадиционных методов лечения — акупунктурной физиотерапии и иглорефлексотерапии.

25 января в доме на улице Луначарского в Екатеринбурге обнаружили тела 37-летней женщины и девочек 13 и 16 лет с признаками криминальной смерти. Преступление вызвало большой общественный резонанс, в городском управлении внутренних дел полетели погоны, но убийство удалось раскрыть только восемь лет спустя.

В январе соединились две части тоннеля на участке между станциями екатеринбургского метро «Геологическая» и «Площадь 1905 года».

9 января отряд чеченского полевого командира Радуева захватил больницу с заложниками в дагестанском селе Кизляр. В результате переговоров с руководством Дагестана боевики отказались от своих требований, согласились отпустить заложников и покинуть республику, если им предоставят транспорт и гарантируют безопасность. После переговоров боевики освободили большинство заложников, а с оставшимися выехали в сторону Чечни. Когда колонна пересекала границу, её обстреляли с вертолёта. Бандиты повернули назад и захватили село Первомайское, где разоружили и захватили 37 новосибирских милиционеров. Федеральные войска блокировали боевиков в селе и 15 января начали штурм с применением авиации и артиллерии. Однако части террористов удалось выйти из окружения.

10 января министром иностранных дел России был назначен Евгений Примаков, а 16 января лишился поста первого вице-премьера Анатолий Чубайс.

30 января началась общероссийская забастовка работников просвещения, в которой приняли участие более 300 тысяч человек.

ФЕВРАЛЬ

Февраль в Нижнем Тагиле не был отмечен какими-либо яркими или знаковыми событиями. На предприятиях города продолжались задержки зарплаты, фиксировался рост цен и наполнение прилавков магазинов низкокачественными импортными товарами: чаем и кондитерскими изделиями из Турции, китайским ширпотребом, моющими средствами из Индии. По данным управления статистики Свердловской области, объёмы выдачи продуктов питания под зарплату на предприятиях региона увеличились в 1,5 раза. Выросло и количество стихийных рынков в городах области: в Екатеринбурге на 35%, в Нижнем Тагиле на 20%.

15 февраля 1996 года прилетевший в Екатеринбург Борис Ельцин официально объявил о своём решении баллотироваться на второй срок. Выборы были назначены на 16 июня в соответствии с переходными положениями Конституции России и в связи с истечением срока полномочий президента России. Ельцин встретился с губернатором области, мэром Екатеринбурга, посетил станции городского метрополитена, Широкореченский мемориал, съездил на кондитерскую фабрику «Конфи», возложил цветы к памятнику Жукову и «Чёрному тюльпану».



Борис Ельцин в Екатеринбургском метро в феврале 1996 г. (фото Д. Донского / фрагменты ориг. изображения)

(https://magister.urfu.ru/fileadmin/user_upload/common_files/news/2021/02/20210215_vystavka_metro.jpg)



25 февраля на Московском шинном заводе начался сильный пожар, ликвидировали который в течение трёх суток. А 26 февраля в посёлке Кузовлёво Томской области двое солдат срочной службы расстреляли двух офицеров своей части.

МАРТ

1 марта в Нижнем Тагиле был зафиксирован факт снижения цен на продукты питания. Так, по сравнению с январём на 200 рублей подешевел хлеб (с 2500 до 2300), на 100 рублей стали дешевле некоторые бакалейные товары (соль, сахар, крупы), в среднем на 300 рублей — колбасы и мясопродукты. Впрочем, это никак не способствовало улучшению жизни тагильчан: цены всё равно оставались запредельными на фоне задержек зарплат. Снижение цен во многом объяснялось уменьшением веса штучных и фасованных продуктов.

1 марта 1996 года в Екатеринбурге должны были сдать «под ключ» первый на Среднем Урале крупный международный деловой центр. Однако торжественное событие пришлось отложить на неопределённый срок: Государственная налоговая инспекция по Свердловской области выявила сокрытие налогов со стороны генеральных подрядчиков строительства (австрийских фирм Austroclima Kaltea и AC-KI Vienna), которые задолжали российскому бюджету около 10 млн долларов.

7 марта 1996 года в Заводском районе Грозного погибли 10 бойцов екатеринбургского ОМОНа. Уральские милиционеры во главе со старшим лейтенантом Олегом Варлаковым на двух БТР прорывались на помощь к своим землякам на блокпост № 13, окружённый боевиками, и попали под обстрел из гранатомётов. Бойцы ОМОНа успели сообщить подразделениям федеральных сил о скоплении бандитов, а сами приняли неравный бой с превосходящими силами противника. Командиру группы Олегу Варлакову было посмертно присвоено звание Героя России, а девять его коллег посмертно награждены орденами Мужества.

26 марта Международный валютный фонд одобрил выделение России кредита в размере 10 млрд долларов со сроком погашения 10 лет. А два дня спустя Мировой банк выделил России ряд целевых займов на общую сумму около 1,8 млрд долларов: на ремонт мостов, развитие региональной социальной инфраструктуры, передачу ведомственного жилья, развитие фондового рынка, медицинское оборудование, правовую реформу, структурную перестройку угольного сектора.

АПРЕЛЬ

Апрель 1996-го в Нижнем Тагиле был отмечен остановкой цементного завода, который перешёл в частную собственность. Новые владельцы предприятия не собирались выпускать цемент — они купили завод «на лом». В апреле же бригады газорезчиков и разнорабочих приступили к резке оборудования завода. В итоге без работы остались более полутора тысяч человек.



Цементный завод в 2012 году (фото: naskel / фрагмент ориг. изображения)

(http://historyntagil.ru/history/images_labirint/gl_126_17.jpg)



В апреле 1996 года в Екатеринбурге по обвинению в организации убийства генерального конструктора и руководителя оборонного предприятия ОКБ «Новатор» Валентина Смирнова (одного из разработчиков зенитно-ракетного комплекса С-300) был арестован его заместитель Юрий Пинженин. Следствие шло три года, в результате заказчик и исполнитель получили по 15 лет лишения свободы. Ещё одно громкое убийство в столице Среднего Урала произошло 29 апреля, когда возле своего дома был убит профессор, доктор технических наук, генеральный директор Каменск-Уральского завода по обработке цветных металлов Виктор Токарь.

21 апреля был убит первый президент самопровозглашённой Чеченской Республики Ичкерия генерал Джохар Дудаев. Это событие ослабило чеченское руководство, а российские власти использовали его в пропагандистских целях в избирательной кампании Ельцина.

27 апреля в прессе появилось обращение 13 влиятельных российских олигархов, в числе которых были Березовский, Гусинский, Потанин, Смоленский, Фридман, Ходорковский. Обращение планировалось как средство мирного переноса президентских выборов и содержало восемь пунктов, направленных на выход страны из кризиса.

МАЙ

В мае 1996-го исполнилось 90 лет главной городской общественно-политической газете «Тагильский рабочий», первый номер которой (под названием «Рабочий») был отпечатан в подпольной типографии в 1906 году. 70 лет исполнилось городской библиотеке Центра медицинской профилактики, в чьих фондах находилось свыше 50 тысяч книг, не считая богатой коллекции журналов медицинской тематики. Из тагильских событий месяца можно выделить закладку Николаевской тюремной церкви при УЩ 349/13.

В Екатеринбурге в мае в ККЗ «Космос» выступила с концертом популярная группа Bad Boys Blue. Заезжие звёзды не ограничились одним лишь выступлением. Во время ознакомительной поездки по городу музыканты вдруг решили снять клип на свою песню Anywhere в екатеринбургской тюрьме № 2. Режиссировал клип известный клипмейкер Кирилл Котельников, который известен работами с группами «Агата Кристи» и «Чайф», а также уже снимал Bad Boys Blue годом ранее в Кёльне. Для съёмок участников группы переодели в тюремную робу, которую после разрешили оставить себе в качестве сувенира.



Bad Boys Blue в тюрьме № 2 Екатеринбурга (кадр из док. фильма К. Котельникова / фрагмент ориг. изображения)

(https://s15.stc.yc.kpcdn.net/share/i/4/2206594/wr-750.webp)



16 мая Борис Ельцин подписал указ о комплектовании армии на профессиональной основе с весны 2000 года и отмене с этого срока призыва на военную службу. На следующий день, 17 мая, вышел президентский указ о поэтапном сокращении применения в стране смертной казни.

19 мая в Санкт-Петербурге прошёл первый тур губернаторских выборов, победу в котором одержал Анатолий Собчак, набрав 29% голосов.

27 и 28 мая в Москве состоялась встреча российской и ичкерийской делегаций, на которой удалось договориться о перемирии и обмене пленными. Сразу же после окончания переговоров в Москве Борис Ельцин вылетел в Грозный, где поздравил российских военных с победой над «мятежным дудаевским режимом».

ИЮНЬ

21 июня в Екатеринбурге в центре спорта и культуры «Изумруд» прошёл 12-й конкурс модельеров «Международная премия дизайна Smirnoff». Первое и третье места в конкурсе завоевали екатеринбургские модельеры Лариса Султанова и Наталья Соломеина. В тот же день свет увидело постановление мэра Екатеринбурга № 432 «О мерах по дальнейшему совершенствованию предоставления ритуальных услуг и содержания кладбищ».

22 июня во всех городах Свердловской области впервые прошли мероприятия, посвящённые Дню памяти и скорби, установленному указом президента России, как дань памяти жертвам Великой Отечественной войны, а также жертвам всех войн за свободу и независимость Отечества. Через два дня издательский дом «Уралтранс» выпустил второй набор из 15 открыток «Екатеринбург. История» с ретровидами памятников архитектуры города.

16 июня прошёл первый тур президентских выборов в Российской Федерации. Во второй тур вышли Геннадий Зюганов и Борис Ельцин. Другие участники выборов — Александр Лебедь, Григорий Явлинский, Владимир Жириновский, Святослав Фёдоров, Михаил Горбачёв — выбыли из дальнейшей гонки за президентское кресло.

18 июня указом президента Ельцина министр обороны Павел Грачёв был отправлен в отставку, а на следующий день, 19 июня, разразился громкий скандал: при выходе из здания правительства России были задержаны шоумен Сергей Лисовский и помощник Анатолия Чубайса Аркадий Евстафьев с коробкой из-под ксерокса, в которой находились 500 тысяч долларов наличными. В тот же день Главная военная прокуратура возбудила уголовное дело по статье о незаконных валютных операциях. Следствие велось два года, но доказать, что деньги предназначались для подкупа избирателей, так и не удалось. Скандал породил массу слухов и серьёзно потратил кредит доверия избирателей действующей власти.

ИЮЛЬ

В начале июля в Нижнем Тагиле произошло несколько больших и малых коммунальных аварий, которые привели к длительному отключению горячей и холодной воды в районах города. Мэрия через СМИ объяснила коммунальный коллапс сильной изношенностью сетей и пообещала, как только будет возможность, устранить аварии.

С 1 июля на ряде тагильских заводов стали отправлять сотрудников в отпуска без содержания. В пойме реки Тагил был установлен закладной камень будущего памятника жертвам политических репрессий. Сам памятник так и не появился.

Июль 1996-го оказался урожайным на фронтах борьбы с организованной преступностью в Екатеринбурге и Свердловской области. Так, следственно-оперативными группами городского уголовного розыска Екатеринбурга, ФСБ и областной прокуратуры задержаны два криминальных авторитета: Андрей Трофимов по кличке Трофа, неоднократно судимый за хулиганство и изнасилования, и Михаил Акопян, он же Миша Крест. Первому были предъявлены обвинения в бандитизме, а второй «присел в кичу» за хранение наркотиков. Тогда же на улице Степана Разина по подозрению в вымогательстве задержали группу лиц, среди которых были братья Зимины — студент 4-го курса гуманитарного университета Герман и директор мини-рынка ТОО «Квадра» Борис.

В городе Каменске-Уральском, в соответствии с указом президента РФ «О защите населения от бандитизма и организованной преступности», был задержан заместитель генерального директора металлургического комбината. Ему предъявили обвинение в хищении 25 тысяч долларов и совершении с ними незаконных валютных операций.

В Нижней Туре был задержан с поличным 30-летний индивидуальный предприниматель, который пытался продать шлиховое самородное золото.

3 июля завершился второй тур президентских выборов, на которых Борис Ельцин был избран президентом на второй срок. Он получил 53,8% голосов, его конкурент Геннадий Зюганов набрал только 40,3%. Галочку в графе «против всех» поставили всего 4,8% избирателей.

11 и 12 июля в Москве произошли взрывы в троллейбусах маршрутов № 12 и 48. В результате двух терактов ранения получили 34 человека.

19 июля состоялась церемония открытия XXVI летних Олимпийских игр в Атланте, США. Игры проходили до 4 августа. Сборная России завоевала 63 медали: 26 золотых, 21 серебряную и 16 бронзовых. Праздник спорта был омрачён терактом, произошедшим 27 июля. В результате взрыва бомбы в Олимпийском парке Атланты 110 человек были ранены, один погиб.

АВГУСТ

13 августа в Нижнем Тагиле был открыт новый мост через реку Тагил по улице Ермака.

19 августа было принято в эксплуатацию новое здание школы № 5 на 1176 мест на Тагилстрое. Также стало известно, что глава Нижнего Тагила передаст музею-заповеднику здание, которое ранее служило бывшим Главным управлением Нижнетагильского горнозаводского округа Демидовых, а ныне является памятником архитектуры федерального значения.



Фото Марины Митрохиной / фрагмент ориг. изображения

(https://img.tourister.ru/files/2/1/4/2/4/4/1/9/clones/870_577_fixedwidth.jpg)



15 августа председатель правительства Свердловской области Алексей Воробьёв выступил перед депутатами Палаты представителей с докладом об экономическом положении и признал, что «экономика области находится в очень тяжёлом положении». В частности, задолженность предприятий друг другу достигла 60 трлн рублей, а долги по зарплате — 450 млрд рублей.

Государственная налоговая служба РФ огласила список крупнейших предприятий-недоимщиков. Из Свердловской области в него попали: «Уралтрансгаз» (долг перед бюджетом — 918,7 млрд руб.), Управление Свердловской железной дороги (359 млрд руб.), «Уралвагонзавод» (115,7 млрд руб.) и Качканарский ГОК «Ванадий» (108,7 млрд руб.).

В ночь на 20 августа свердловский экипаж авиакомпании SPAir — одного из первых российских грузовых авиаперевозчиков — потерпел крушение над аэропортом Белграда. Погибли все десять членов экипажа. 27 августа уральцев доставили на родину и со всеми подобающими почестями похоронили на Широкореченском кладбище.

31 августа в Екатеринбурге прошёл первый Всесоюзный фестиваль авторской песни с участием участников локальных войн ХХ века. На фестивале выступили исполнители из 80 городов России.

6 августа начался штурм Грозного бандформированиями Аслана Масхадова. За три недели боёв федеральные силы понесли тяжёлые потери: 494 человека погибли, 1407 были ранены, 182 пропали без вести. 31 августа были подписаны Хасавюртовские соглашения, которые подвели итог Первой чеченской войны.

СЕНТЯБРЬ

В сентябре в Нижнем Тагиле в эфире телекомпании «Телекон» вышла новая программа «Бизнес панорама», а первый директор политехнической гимназии Валентина Павловна Исаева получила звание «Отличник народного просвещения Российской Федерации».

1 сентября состоялся запуск сети спутникового телевидения «НТВ+». Спустя пять дней в России последний раз был приведён в исполнение смертный приговор. А 15 сентября в Москву прилетел Майкл Джексон. Концерт состоялся в тот же день на большой спортивной арене Лужников. На разогреве у Джексона выступала группа Culture Beat.

19 сентября на НТМК были созданы правовое управление и предприятие «Ником-геология», а трамвайное управление выделено в предприятие «Никомэлектротранс».

19 сентября в Екатеринбурге на посадочной площадке «Малый исток» потерпел катастрофу вертолёт Ми-2 2-го Свердловского авиапредприятия. Командир вертолёта скончался в больнице, бортмеханик выжил.



Майкл Джексон в Москве (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://best90.ru/wp-content/uploads/2019/07/michael-jackson-v-moskve-3.jpg)



16 сентября в аэропорту Махачкалы неизвестный террорист осуществил захват автобуса с 27 заложниками. Все заложники были освобождены после передачи террористу 60 млн рублей. Было выполнено и другое требование преступника: ему предоставили возможность скрыться на территории Чечни.

ОКТЯБРЬ

Утром 11 октября между домами № 59 и 61 на проспекте Ленина были расстреляны из автомата Калашникова тагильский предприниматель Андрей Ермолаев и его телохранитель Игорь Кокуша. Убийство всколыхнуло общественное мнение в городе. Убийцу не задержали.



Статья в «Тагильском рабочем» об убийстве А. Ермолаева (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://cs8.pikabu.ru/post_img/2016/10/16/10/1476639801149916166.jpg)



6 октября с подъездного пути станции Предтурье Егоршинского отделения СВЖД ушёл с работающим дизелем неуправляемый тепловоз ТЭМ-2, принадлежащий леспромхозу «Ураллес». Тепловоз выехал навстречу пригородному поезду № 6680, отправившемуся с соседней станции Сосьва Новая. Машинист пригородного поезда принял решение отцепить состав, эвакуировать пассажиров, выехать навстречу тепловозу и принять удар на себя. Машинист Евгений Парчинский и его помощник Юрий Задворных умелыми и решительными действиями сумели предотвратить столкновение.

В конце октября обострилась криминогенная обстановка в Новоуральске, спровоцированная длительными задержками заработной платы. В город была направлена комиссия из депутатов Заксобрания области, силовиков и представителей областного правительства.

15 октября в Женеве швейцарской полицией был арестован Сергей Михайлов (по кличке Михась), один из лидеров солнцевской преступной группировки.

21 октября сильный пожар уничтожил главный корпус Ивановской государственной медицинской академии.

НОЯБРЬ

10 ноября глава города Нижний Тагил подписал постановление «О создании муниципального унитарного предприятия «Тагилэнерго»». Десять дней спустя, 20 ноября, при поддержке местных властей прошла учредительная конференция общественного объединения «Ассоциация зелёного движения».

В ноябре 1996 года исполнилось 85 лет кинотеатру «Искра». Правда, торжеств по поводу этой знаменательной даты не состоялось: фойе кинотеатра было сдано в аренду коммерческой фирме, и отмечать праздник решили в марте следующего года.

10 ноября в Москве на Котляковском кладбище, у могилы председателя Фонда инвалидов войны в Афганистане Михаила Лиходея, прогремел взрыв. Погибли 14 человек, около 30 были ранены.

14 ноября при крушении самолёта Ан-2 в Республике Коми погибли 13 человек.

В ночь с 15 на 16 ноября в результате взрыва жилого дома в Каспийске погибли около 70 человек, из них 20 — дети. 16 ноября при запуске разбился российский космический аппарат «Марс-96», один из самых дорогостоящих проектов «Роскосмоса».

27 ноября в результате катастрофы самолёта Ил-76 под Абаканом погибли 23 человека.

ДЕКАБРЬ

4 декабря 1996 года в Екатеринбурге завершился судебный процесс над участниками двух криминальных группировок города, которые возглавляли Андрей Овчинников по кличке Овчина (он же Банзай) и Алексей Трифонов, больше известный как Трифон. На скамье подсудимых оказались 22 человека. Реальные сроки получили 19 человек, в том числе главари группировок.

17 декабря город Дегтярск стал самостоятельным муниципальным образованием в структуре органов государственной власти и местного самоуправления Свердловской области.

24 декабря штаб по делам ГО и ЧС Свердловской области был преобразован в Главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Свердловской области. В конце декабря Госкомимуществом Свердловской области было принято решение о введении лицензирования риэлтерской деятельности.

1 декабря началось вещание телеканала СТС, который стал первой российской телевизионной сетью.

14 декабря председатель правительства РФ Виктор Черномырдин издал распоряжение № 1842-р о праздновании в августе 1997 года 275-летия города Нижнего Тагила и проведении в качестве заключительного этапа юбилейных торжеств Третьей Демидовской ассамблеи.

Через несколько дней стало известно, что тагильская хоккейная команда «Спутник» не станет выступать в высшей лиге из-за финансовых трудностей.

Тагильчане в конце декабря 1996-го активно закупались продуктами, собираясь провести все новогодние праздники дома: 25 декабря в городе ударили морозы, по ночам температура опускалась до минус 32 градусов Цельсия. Холода продержались всего два дня, и в регионе установилась умеренно морозная погода.

(с) 2022. Дмитрий Кужильный (по материалам городских, областных и центральных газет)