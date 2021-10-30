​​​​​​​«Не одних денег ради...» История о страстных коллекционерах Демидовых, рьяном участии в выставках и создании «музеума»

Для многих будет неожиданным факт, что почти все Демидовы были страстными коллекционерами. Грозный Акинфий Никитич коллекционировал образцы руд, и собрал уникальную коллекцию из 38 образцов с уральских месторождений, и 20 образцов с сибирских рудников. Его старший сын – Прокофий Акинфиевич – с юных лет увлёкся нумизматикой. Правда, свою коллекцию золотых и серебряных иностранных монет, насчитывающую почти полторы тысячи экземпляров, он подарил Московскому университету. Кроме этого Прокофий коллекционировал семена экзотических для России растений и эта коллекция насчитывала более восьми тысяч единиц хранения. Младший сын Акинфия Никитича – Никита – собрал большую коллекцию карт и атласов, всего около 300 экспонатов. А самым практичным коллекционером был Николай Никитич Демидов – он собирал произведения искусства. Его дети – Павел и Анатолий – тоже были заядлыми коллекционерами: первый собирал памятные медали, второй – часы и изделия из малахита. Елим Павлович Демидов был филателистом, а его брат Анатолий – бонистом...



Коллекция руд Акинфия Никитича Демидова (фото неизв. авт., 2019 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://avatars.mds.yandex.net/get-altay/1899063/2a0000016ae31fddca643a2bc1f3acb1e9f2/XXXL)



...Как известно, предшественником Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» являлся «Музеум естественной истории и древностей», созданный по приказу Павла Николаевича Демидова в 1840 году. Первоначально, он представлял собой собрание руд и минералов, образцов продукции заводов, и личных коллекций «господ заводовладельцев».

Поначалу, в открытом в 1840 году «музеуме», было только две коллекции: собрание образцов руд Акинфия Никитича и несколько памятных медалей, переданных Павлом Николаевичем. Но если первая практически не пополнялась, то вторая в скором времени начала расти и в основном за счёт медалей, полученных демидовскими заводами на различных отечественных и зарубежных выставках.

Надо отметить, что до 1828 года выставок, где бы производители товаров могли демонстрировать свою продукцию, в Российской империи не было. Вместо них проводились ярмарки, которые, по сути, служили тем же задачам, но только среди производителей своего региона. На Урале одной из самых популярных была Ирбитская ярмарка, появившаяся аж в 1643 году. Позднее появились и другие – Крестово-Ивановская, Екатеринбургская, Тюменская. Товарооборот на таких ярмарках достигал от 350 тысяч рублей до 12 миллионов рублей серебром (на Ирбитской ярмарке в 1829 году). При всём этом у ярмарок был один существенный недостаток: здесь в основном продавали. Возможности показать преимущество своих товаров над товарами конкурентов у производителей не было. Как не было возможности разрекламировать свою продукцию за пределами региона, где проводилась ярмарка.

И вот в 1828 году российский император Николай I Павлович издаёт указ «Об устройстве выставки российских мануфактурных изделий в Санкт-Петербурге», которую предлагалось провести в середине мая следующего, 1829 года. Указ был опубликован в октябре 1828-го, что давало возможность потенциальным участникам выставки хорошо подготовиться к мероприятию. В первой выставке приняло участие 326 экспонентов из 33 российских губерний, которые представили более 4000 самых разных экспонатов, разместив их в 15 разделах: машины, инструменты, текстиль, оружие, мебель, фарфор, домашняя утварь, драгоценности и так далее. В первой выставке Демидовы принимали участие только в качестве наблюдателей – у заводов были большие государственные заказы, долгосрочных контракты с английскими и немецкими купцами, и в дополнительных рынка сбыта и рекламе своей продукции, Демидовы не нуждались. Однако в дальнейшем участие демидовских заводов на российских выставках стало расширяться. А на ряде выставках, например, на XIV Всероссийской в 1870 году Демидовы выступали в качестве одних из её организаторов.



Павел Павлович Демидов – один из организаторов XIV Всероссийской мануфактурной выставки

(Гюстав Ришар (Gustave Ricard), 1859 г. / общ. достояние)

(https://i.pinimg.com/564x/2e/11/bc/2e11bc8d05233d0f5e2f282341a5ace7.jpg)



На 2-й Всероссийской выставке демидовские заводы были представлены без какой-либо помпы. Посетителям выставки показали несколько видов гвоздей, проволоки, подносов и предметов домашнего обихода из меди и чугуна. Газета «Санкт-Петербургские ведомости» даже разместила заметку, автор которой не без иронии написал, что «...г-н Демидов перепутал промышленную выставку в столице с ярмаркой в дремучей Тюмени».

Ситуация резко изменилась, когда в 1833 году двух английских купцов, торговавших демидовским железом, поймали на подлоге – они ставили на низкосортное английское железо клейма уральских заводов Демидовых и продавали его втридорога на Апеннинах, в Греции и Египте. Демидовы тут же разорвали контракты с жуликоватыми британцами и начали искать другие рынки сбыта. Тогда Анатолий Николаевич Демидов и предложил искать покупателей не через связи в Сенате или в Министерстве внешней торговли, а на российских и международных промышленных выставках.



Анатолий Николаевич Демидов

(рис. неизв. худ., 2-я половина XIX в. / общ. достояние / фрагмент ориг. изображения)

(https://museum-nt.ru/upload/iblock/82a/82a47c5496f1e7e017faa37e679dfb32.png)



Начало было положено в 1835-м, когда демидовские заводы привезли свою продукцию в Москву на 4-ю Всероссийскую мануфактурную выставку. Затем было участие в выставках в Варшаве в 1839 году, в Санкт-Петербурге в 1841-м, снова в Варшаве в 1845-м, и снова в Петербурге в 1849 году. Участие в этих мероприятиях принесло тагильским заводам немало новых заказов. А в 1851 году железо, медь и изделия демидовских заводов в полном ассортименте были представлены на 1-й Всемирной промышленной выставке в Лондоне. Экспозиция пользовалась огромным успехом и устроители выставки отметили её сразу тремя медалями. Кроме новых покупателей выставка принесла ещё и плюс к репутации – не каждый российский промышленник мог похвастаться участием в международной промышленной выставке.



Медаль первой Всемирной промышленной выставки в Лондоне 1851 года

(фото из архива НТМЗГУ / фрагмент ориг. изображения)

(https://museum-nt.ru/upload/resize_cache/iblock/2c5/550_0_2/2c5b578370aaac741471f206d8fd342c.png

https://museum-nt.ru/upload/resize_cache/iblock/c14/550_0_2/c14c21b677fc302e2629b85867715994.png)



С тех пор демидовские заводы стали принимать участие во всех промышленных выставках – и региональных, и всероссийских, и международных. И почти каждый раз их продукция получала самые высокие оценки. Особенно гордились Демидовы наградами международных выставок. А их было немало: три бронзовые медали лондонской выставки 1851 года, золотая медаль Всемирной промышленной выставки в Вене, проходившей в 1873 году, Гран-при Всемирной промышленной выставки в Париже 1878 года, медаль русско-французской выставки в Париже 1891 года.

В последней четверти XIX века на промышленных выставках стали оценивать не только товары, которые предлагает их производитель, но и то, как он их представляет посетителям выставки, как оформлена экспозиция. В моду стали входить информационно-рекламные стенды и павильоны, а также многостраничные каталоги.



Павильон Нижнетагильских заводов на Сибирско-Уральской научно-промышленной выставке 1887 года.

(фото неизв. авт., 1887 г. / общ. достояние / фрагмент ориг. изображения)

(https://museum-nt.ru/upload/resize_cache/iblock/51f/923_0_2/51f286069220363fd5d34665be826502.jpg)



При возведении павильонов широко использовались не только образцы продукции демидовских заводов, но и поделочные камни, самоцветы, художественное литьё из чугуна и бронзы. Иногда в экспозициях использовались исторические сведения, рисунки, карты, а с развитием в Российской империи фотографии и фотографические изображения заводов и рудников.



Павильон Нижнетагильских заводов на Всероссийской выставке в Москве.

(фото неизв. авт., 1882 г. / общ. достояние / фрагмент ориг. изображения)

(https://museum-nt.ru/upload/iblock/cf1/cf181e15b153fb4f71145fe542e150cd.jpg)



Большое внимание уделялось и выпуску рекламно-информационной продукции – каталогов, кратких и полных указателей, афиш. На последних выставках посетители могли даже приобрести почтовые открытки с видами Нижнетагильских заводов или уральских пейзажей. Любопытно, что некоторые открытки выпускались для коллекционеров – они гасились специальным штемпелем на месте для почтовой марки. Купить их можно было в почтовой конторе на территории выставки.

Каталоги Тагильских и Луньевских заводов, выпущенные к международной выставке в Париже, в 1900 году (фото из архива НТМЗГУ / фрагмент ориг. изображения) (https://museum-nt.ru/upload/iblock/8fd/8fd69bf8aa095bfafdece159dc361df9.png) Каталоги Тагильских и Луньевских заводов, выпущенные к международной выставке в Париже, в 1900 году (фото из архива НТМЗГУ / фрагмент ориг. изображения) (https://museum-nt.ru/upload/iblock/dd0/dd0623541e986e34e4eba177116b6325.png)

В письме своему сводному брату Анатолию в 1900 году он писал:

«Я решил принимать участие в Парижской выставке, и делаю это не одних денег ради, а больше для того, чтобы снова прославить род наш и величие нашей Отчизны...»



Павильон Нижнетагильских заводов на Нижегородской выставке 1896 года

(фото неизв. авт. / общ. достояние / фрагмент ориг. изображения)

(https://museum-nt.ru/upload/iblock/4f4/4f4296da7c2b42a870d9b61de7036953.jpg)



Сейчас трудно сказать, почему именно в «музеум» Нижнетагильского завода отправлялись все медали, полученные на российских и международных выставках. Возможно, такое решение было принято братьями Павлом и Анатолием Николаевичами Демидовыми в тот период, когда они решили превратить Нижнетагильский завод в «родовое гнездо» и начали строить Выйский храм, под которым должна была быть родовая усыпальница.

К сожалению, часть коллекции медалей была утеряна в начале ХХ века, когда заводской музей переезжал сначала в Авроринский приют, затем в Выйское училище и снова в здание заводской лаборатории. Часть медалей – золотых и серебряных – была похищена во время отступления «белых» в 1919-м. Часть была утеряна позднее, в ходе передачи неиспользуемых экспонатов в областные архивы и музеи.

В экспозиции нашего музея-заповедника можно увидеть медали Тюменской выставки (1868 г.), Казанской сельскохозяйственной выставки (1886 г.), Сибирско-Уральской научно-промышленной выставки в Екатеринбурге (1887 г.), а также Всероссийской выставки в Нижнем Новгороде (1896 г.), Всемирной выставки в Париже (1900 г.) и ряда других выставок. Там же можно ознакомиться и с уникальными экспонатами, которые были изготовлены на Нижнетагильских заводах специально для этих выставок.



Медали из экспозиции Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал»

(фото из архива НТМЗГУ / фрагмент ориг. изображения)

(https://museum-nt.ru/upload/resize_cache/iblock/213/550_0_2/213f8ac2104994286c45ba4582441134.png;

(https://museum-nt.ru/upload/resize_cache/iblock/188/550_0_2/18858b7e9c222a8a04d2510a7bf88ea9.png;

https://museum-nt.ru/upload/resize_cache/iblock/2c1/550_0_2/2c1f5f5f36ed09c71bac8afe25682c91.png)



(с) 2021. Дмитрий Кужильный и Сергей Волков эксклюзивно для АН «Между строк»

В подготовке очерка использованы материалы Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал».

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