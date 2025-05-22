Свердловские компании смогут подать заявку на участие во всероссийском конкурсе растущих брендов «Знай наших» до 1 июня

Организаторы всероссийского конкурса растущих брендов «Знай наших» — Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс — продлили приём заявок до 1 июня. В конкурсе принимают участие региональные компании.

«Конкурс “Знай наших” — это трамплин для региональных компаний с доказанной эффективностью. Он открывает доступ к федеральным инструментам для роста и развития бизнеса. Такие возможности обязательно нужно использовать, тем более такому региону, как наш. Свердловская область входит в пятерку регионов по количеству субъектов малого и среднего предпринимательства и занятых в этом секторе. У нас амбициозные и креативные предприниматели», — заявил заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

Победители конкурса получат всестороннюю поддержку от АСИ и партнёров, помощь в продвижении на всероссийском уровне. Победа в конкурсе даёт хорошие возможности для развития: средний рост выручки лидеров прошлого года составил более 50%, а некоторые компании увеличили продажи в 2–3 раза.

«Свердловская область по итогам двух первых сезонов конкурса входит в десятку регионов по числу финалистов — более 70 наших компаний дошли до финала. И это те бренды, которые с каждым годом повышают свою узнаваемость, развиваются. Думаю, что участие в таком конкурсе имеет значение и как имиджевая история, некий знак качества», — отметил директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП, на базе которого создан Центр «Мой бизнес») Валерий Пиличев.

В призовом фонде конкурса — продвижение на федеральных маркетплейсах и в новых медиа, реклама на медиафасадах, обучающие программы, бесплатное участие в крупных мероприятиях страны, индивидуальные встречи с бизнес-экспертами и многое другое. В числе основных номинаций: «Продукты питания», «Потребительские товары», «Высокие технологии», «Креатив», «Информационные технологии». Каждая номинация подразделяется на категории. Также учреждены специальные номинации: «Бренды малых городов», «Культурный код», «Бренды исторических регионов. Энергия созидания», «Кавказские бренды», «Комфортная жизнь для защитников Отечества», «Молодёжные бренды».

Информирование компаний МСП о возможностях для развития соответствует задачам нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».