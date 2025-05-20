В Нижнем Тагиле начался суд над полицейским, бравшим взятки от сотрудника ритуального агентства «Успение» за информацию о трупах

Сегодня, 20 мая, прошло первое судебное заседание по делу о получении полицейским взяток за разглашение персональных данных о местах обнаружения трупов похоронной службе. На скамье подсудимых — бывший оперативный дежурный дежурной части МУ МВД «Нижнетагильское» Роман Свинохов. Ему предъявлено обвинение по 40 эпизодам по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (получение взятки лично или через посредника в размере, не превышающем десяти тысяч рублей).

Напомним, по версии следствия, Свинохов в период с 2021 по 2024 годы передавал информацию об адресах, где была зафиксирована смерть людей, сотруднику похоронного бюро «Успение» за вознаграждение в размере от 2 до 9 тысяч рублей. Всего следствие выявило не менее 40 случаев передачи служебной информации, за которые обвиняемый получил в общей сложности 136 тысяч рублей. Взятки поступали через третье лицо — женщину, которая, как считает гособвинение, не была в курсе незаконности получения этих средств, вследствие чего в отношении неё уголовное дело возбуждено не было.

История вызвала общественный резонанс, вследствие чего пришлось покинуть свою должность матери Романа — бывшему заместителю начальника МУ МВД России «Нижнетагильское» по охране общественного порядка, подполковнику Оксане Свиноховой, которая в августе 2023 года была назначена директором школы № 69.

Перед заседанием Роман и его защитник выступили против ходатайства СМИ о видео- и аудиозаписи, однако суд просьбу представителей СМИ удовлетворил. По ходатайству адвоката было прекращено уголовное преследование по 23 эпизодам обвинения в связи с истечением срока давности для преступлений небольшой тяжести, который составляет 2 года.

Подсудимый полностью признал свою вину, в связи с чем попросил суд рассмотреть дело в особом порядке, что ускорит процесс. В таком случае материалы дела не будут исследоваться, свидетели не будут допрашиваться, а наказание не может превышать двух третей максимального срока, предусмотренного этой статьёй. При этом санкции данной статьи предусматривают штраф, исправительные работы или до года лишения свободы.

«Вину признаю, в содеянном раскаиваюсь», — сказал подсудимый в своём последнем слове.

В суде 32-летний Роман Свинохов заявил, что сейчас работает в АО «Тагилдорстрой». Ожидается, что приговор будет вынесен завтра, 21 мая.