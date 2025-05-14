Директор тагильской школы № 69 Оксана Свинохова ушла с должности на фоне скандала с её сыном, которого будут судить за «слив» информации о трупах похоронщикам

Бывший заместитель начальника полиции МУ МВД России «Нижнетагильское» по охране общественного порядка, подполковник Оксана Свинохова, которая в сентябре 2023 года была назначена директором школы № 69, ушла с должности. По данным сервиса СБИС, с 16 апреля 2025 года кресло директора учебного заведения занимает доцент УрФУ Елена Долженкова.

Напомним, накануне стало известно, что в Нижнем Тагиле перед судом предстанет сын Оксаны, бывший сотрудник дежурной части полиции Роман Свинохов, обвиняемый в передаче представителю ритуальной организации сведений об адресах скончавшихся местных жителей. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (получение взятки через посредника в размере, не превышающем десяти тысяч рублей).