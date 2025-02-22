В Нижнем Тагиле задержан полицейский, который мог сливать информацию о трупах похоронщикам

Сотрудники управления собственной безопасности свердловского полицейского главка задержали старшего оперативного дежурного дежурной части МУ МВД «Нижнетагильское» Романа С.

«Маски-шоу были. Залетели днём в дежурную часть, приняли одного из сотрудников и увезли на допрос. Никто пока не знает точно, почему. Одни говорят — коррупция, другие — что мог за деньги сливать похоронщикам данные об умерших», — рассказал E1 осведомленный источник.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых отметил, что если информация в итоге окажется правдивой, то должностное лицо ждёт наказание.

«Как правило, за такие проступки следует увольнение из системы МВД по отрицательным мотивам и привлечение к уголовной ответственности, а его непосредственных руководителей — дисциплинарное наказание за упущение в работе с личным составом по антикоррупционной составляющей, о чем пресс-служба ГУ МВД области обязательно информирует общественность, дабы подобные факты не повторялись иными сотрудниками, решившими закрыть глаза на суровость закона», — отметил полковник Горелых.

По информации АН «Между строк», задержание полицейского может быть напрямую связано с недавними обысками в похоронной службе «Успение», которое находится на улице Кирова. Как сообщает ИА «Реальный Тагил», у силовиков накопились вопросы к директору организации Александру Егорычеву.