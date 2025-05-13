В Нижнем Тагиле будут судить бывшего капитана полиции, который мог сливать информацию о трупах похоронщикам

В Нижнем Тагиле перед судом предстанет бывший сотрудник дежурной части полиции Роман Свинохов, обвиняемый в передаче представителю ритуальной организации сведений об адресах скончавшихся местных жителей. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (получение взятки через посредника в размере, не превышающем десяти тысяч рублей).

По версии следствия, обвиняемый, занимая должность оперативного дежурного дежурной части МУ МВД России «Нижнетагильское», в период с августа 2021 года по июль 2024 года за денежное вознаграждение неоднократно передавал представителю ритуальной службы оперативную информацию, содержащую сведения об адресах скончавшихся жителей города.

За каждую информацию он через посредника получал взятку в размере от 3 до 9 тысяч рублей путём денежного перевода на свой расчётный счёт. Всего обвиняемым совершено 40 противоправных действий, получено в качестве вознаграждения 136 тысяч рублей, сообщили АН «Между строк» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Нижнего Тагила для рассмотрения по существу.

Отмечается, что в отношении женщины, через которую переводились денежные средства, органами предварительного расследования вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, поскольку она была не осведомлена о незаконном происхождении средств.

В отношении представителя ритуального агентства органами предварительного расследования проводится процессуальная проверка.