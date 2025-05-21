В посёлке под Нижним Тагилом горе-мать посадила дочь-подростка за руль, а та улетела в кювет

Вечером 20 мая в посёлке Новоасбест под Нижним Тагилом произошло нерядовое ДТП.

«15-летняя девочка, управляя автомобилем Chrysler 300, следовала со стороны Вилюйского проспекта в сторону улицы Новой в посёлке Новоасбест. Не справилась с управлением, в результате чего допустила съезд с дороги в лесной массив. Автоинспекторы установили, что девочка управляла автомобилем с разрешения мамы. Ранее, под контролем своей матери, девочка-подросток, находясь за рулём автомобиля, сделала несколько поездок до водоёма и обратно. После чего в салон автомашины сел знакомый семьи и предложил девочке прокатиться в сторону соседнего посёлка», — сообщили АН «Между строк» в Госавтоинспекции.

Когда девочка села за руль, она увеличила скорость и не смогла справиться с управлением, что привело к аварии. В результате ДТП подросток и её мать получили серьёзные травмы. С травмами различной степени тяжести женщина и её дочь были госпитализированы.

На месте ДТП сотрудники Госавтоинспекции провели осмотр места происшествия и составили процессуальные документы.

«В отношении матери, за передачу права управления автомобилем несовершеннолетней дочери, автоинспекторы составили административный материал по ч. 3 ст.12.7 КоАП РФ за передачу управления лицу, не имеющему на то права, а также привлекли к ответственности по ст.12.29 ч.1 КоАП РФ за неиспользование ремня безопасности», — прокомментировали в Госавтоинспекции.

По информации автоинспекторов, мать несовершеннолетней ранее уже попадала в поле зрения сотрудников правопорядка за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребёнка. Информация о ДТП будет направлена в подразделение по делам несовершеннолетних для принятия решения о постановке на профилактический учёт и возможной административной ответственности.

Госавтоинспекция проводит проверку и намерена посетить учебное заведение девочки, чтобы оценить обучение детей ПДД и профилактическую работу с родителями.