Жительница Нижнего Тагила требует через суд вернуть 1,7 млн рублей, отданные за «эзотерические услуги». В качестве соответчиков — федеральный телеканал «ТВ-3», тагильская полиция и прокуратура 

Жительница Нижнего Тагила через суд требует вернуть более 1,7 млн рублей, которые она перевела после обращения в программу, транслируемую на федеральном телеканале «ТВ-3», с просьбой об оказании эзотерических услуг. Как сообщает пресс-служба Ленинского районного суда Нижнего Тагила, деньги были перечислены по указанию человека, представившегося исполнителем, однако обязательства выполнены не были, а на направленные претензии женщина ответа не получила.

Помимо федерального телеканала, в качестве ответчиков привлечены: физическое лицо, представившееся исполнителем услуг, платёжные системы и финансовые организации, а также ОП № 16 МУ МВД «Нижнетагильское», прокуратура Свердловской области и Ленинского района Нижнего Тагила.

62-летняя тагильчанка требует возврата денежных средств, компенсации морального вреда и взыскания штрафа за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требований.

Отметим, тагильчанка уже обращалась с этим иском в Тагилстроевский районный суд в ноябре 2023 года, но он был возвращён из-за территориальной неподсудности. Женщина попыталась оспорить это решение, однако Свердловский областной суд оставил его без изменений. Тогда она обратилась в Ленинский районный суд Нижнего Тагила. Следующее судебное заседание по делу состоится в конце мая.