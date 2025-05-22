В России резко выросли цены на капусту и лук

За год цены на капусту и лук в России выросли на 57–87%. Средняя стоимость репчатого лука в рознице на 12 мая 2025 года составила 72,3 руб. за 1 кг, белокочанной капусты — 75,2 руб. за 1 кг, следует из данных Росстата.

По оценкам экспертов, основные причины такого резкого подорожания — неурожайный 2024 год, высокий спрос и, как следствие, сокращение запасов к текущему моменту.

В магазинах Нижнего Тагила килограмм капусты и лука стоит ещё дороже, чем в среднем по России — 86 рублей и 82 рубля соответственно в сети «Магнит».

По данным «Коммерсанта», повлиять на цены в перспективе может рост импортных поставок из дружественных стран. В Минсельхозе отмечают, что в текущем году площади под овощами открытого грунта будут увеличены, что должно привести к стабилизации цен в следующем сезоне.

Напомним, что с начала 2025 года цены на водку в РФ выросли на 11,3%.