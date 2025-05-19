С начала года водка в России подорожала на 11,3%

В первом квартале 2025 года цена на водку в России выросла на 11,3%, при том, что в среднем цены на алкоголь увеличились на 4,9%, пишет РБК со ссылкой из данные Росстата.

В конце марта литр водки стоил в рознице 831,38 рубля. По мнению экспертов, основная причина подорожания крепкого алкоголя — повышение минимальной розничной цены с нового года на 17% на водку — до 349 рублей за 0,5 литра (с 299 рублей в 2024 году), на коньяк — до 651 рубля за 0,5 литра (с 556 рублей) и на бренди — до 472 рублей за 0,5 литра (с 403 рублей).

«Это в сочетании с общей инфляцией и ростом издержек автоматически вызвало рост цен», — цитирует РБК доцента кафедры менеджмента Президентской академии в Санкт-Петербурге Максима Черниговского.

Минимальная розничная цена — это нижний предел стоимости легального спиртного, произведённого из качественного сырья с уплаченными налогами. Эта цена растёт из-за увеличения затрат на сырьё, производство, доставку, акцизы и зарплаты.

Ранее эксперты прогнозировали рост цен на крепкий алкоголь в 2025 году на 15–17% из-за повышения минимальных розничных цен.