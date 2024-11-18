В России цены на коньяк и водку с 1 января 2025 года вырастут на 15–17% 

В России в 2025 году могут подорожать крепкие алкогольные напитки: коньяк, водка и бренди.

«С 1 января 2025 года ожидается повышение минимальных розничных цен на крепкий алкоголь. Поэтому рост цен в 2025 году может составить от 15 до 17% в зависимости от категории напитка», — такой прогноз «Газете.Ru» дал доцент Финансового университета при правительстве РФ Пётр Щербаченко.

По его словам, минимальные цены на крепкий алкоголь вырастут так:

• на водку — до 349 рублей за 0,5 л (с текущих 299 рублей);

• на коньяк — до 651 рубля за 0,5 л (с 556 рублей);

• на бренди — до 472 рублей за 0,5 л (с 403 рублей).

Он отмечает, что минимальная розничная цена — это нижний предел стоимости легального спиртного, произведённого из качественного сырья с уплаченными налогами. Эта цена растёт из-за увеличения затрат на сырьё, производство, доставку, акцизы и зарплаты.