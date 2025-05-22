Иркутские врачи и робот-хирург спасли трёхлетнего мальчика из Нижнего Тагила от цирроза печени

Врачи Иркутской областной детской больницы провели сложнейшую операцию трёхлетнему мальчику из Нижнего Тагила. В печени ребёнка была обнаружена киста, которая могла привести к раннему развитию цирроза. Во время операции хирургам помогал робот, рассказал главврач учреждения Юрий Козлов в своем Telegram-канале.

«Сегодня мы выполнили ещё одну сложнейшую операцию в области гепатобилиарной хирургии — роботическую резекцию кисты общего желчного протока. Ребёнку 3 года. Его папа — нейрохирург, приехал к нам из Нижнего Тагила. Родители узнали о новых технологиях, которые продвигаются в областной детской больнице Иркутска», — написал медик.

Хирурги провели сложнейшую операцию с использованием роботизированной системы. Они удалили кисту и создали обходной путь между двенадцатиперстной кишкой и печёночным протоком. Трёхмерное изображение и особая точность роботизированных инструментов позволили провести операцию более эффективно, чем при стандартной лапароскопии.

«Всё прошло успешно, ребёнок чувствует себя хорошо! Это хорошая информация для родителей, чьи дети страдают болезнями печени и желчных протоков и нуждаются в хирургическом лечении», — отметил Юрий Козлов.