Прокуратура Нижнего Тагила организовала проверку после публикации в СМИ информации о рукоприкладстве со стороны учителя технологии школы № 100 

После публикации в СМИ информации о рукоприкладстве со стороны учителя технологии школы № 100 Нижнего Тагила прокуратура Тагилстроевского района организовала проверку.

«В ходе надзорных мероприятий прокуратурой будет дана правовая оценка действиям сотрудников образовательного учреждения в части соблюдения требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, а также работе, проводимой учреждением образования, по пресечению противоправных действий несовершеннолетних», — сообщает прокуратура Свердловской области.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, 19 мая в конце урока учителем технологии для учащихся 7 класса было организовано чаепитие, посвящённое окончанию учебного года. Во время чаепития мальчик стал бросать мусор под парты, и учитель вывел подростка из класса. Позже в городских пабликах появилась видеозапись инцидента. На кадрах видно, как учитель и ученик о чём-то спорят в коридоре учебного заведения, после чего педагог кладёт руку на голову мальчика и отталкивает его.

В соцсетях под этим видео тагильчане активно обсуждают ситуацию и делятся мнениями. Среди комментаторов — много родителей и учеников школы. Подавляющее большинство из них встали на сторону учителя: положительные комментарии в его адрес набрали сотни лайков.

Накануне в управлении образования сообщили, что в школе прошла процедура примирения между участниками конфликта. Родители ученика подписали соглашение о примирении и отказались от претензий к учителю. Педагог, в свою очередь, извинился. В управлении также отметили, что учитель имеет хорошую репутацию, и ранее подобных ситуаций не возникало.