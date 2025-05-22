Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер посетил Нижний Тагил (ВИДЕО)

Сегодня, 22 мая, врио губернатора Свердловской области Денис Паслер прибыл с рабочим визитом в Нижний Тагил. В ходе поездки он осмотрел доменную печь № 7 и дал старт техническому перевооружению коксовой батареи № 10 на ЕВРАЗ НТМК.

Коксовая батарея № 10 — не первый объект НТМК, строительство которого началось при участии Дениса Паслера. В 2016 году он также заложил памятную плиту в фундамент седьмой доменной печи.

«Я очень рад был сегодня лично, вживую посмотреть седьмую доменную печь. Она действительно хороша. Решены экологические проблемы, о которых говорили много раз и которые предусматривали в проекте. И экономические параметры, в которых она работает, конечно же, уникальны. Рад, что компания последовательно движется в реализации инвестиционных проектов. И сейчас мы говорим о коксовой батарее № 10, которая, безусловно, нужна. Такие проекты необходимы для дальнейшей стабильной работы комбината. Без продуманных инвестиций выживать в условиях конкуренции нельзя. В добрый путь», — сказал Денис Паслер.

Стоимость технического перевооружения коксовой батареи превысит 28 млрд рублей. Планируемая производительность новой установки составит 970 тысяч тонн валового кокса в год. Внедрение современных технологических решений даст значительный экологический эффект: ожидается сокращение выбросов в атмосферу более чем на 1 тысячу тонн в год.

«Мы планируем получить первые тонны кокса с обновлённой коксовой батареи в конце третьего квартала 2027 года. При проведении техперевооружения мы применяем самые современные технологические решения, это позволит снизить нагрузку на окружающую среду и улучшить условия труда работников», — сказал вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

Также Денис Паслер посетил стройплощадку нового спортивно-оздоровительного комплекса (в рамках сотрудничества с ЕВРАЗ), который возводится на месте бывшей воинской части на Вые. Стоимость проекта превышает полмиллиарда рублей. В трёхэтажном комплексе смогут заниматься и дети, и взрослые. Здесь появится 25-метровый бассейн, тренажёрный и универсальный спортивные залы и помещения для фиджитал-спорта.

Строительство СОКа планируется закончить к декабрю 2025 года, примыкающий к нему детский сад начнёт работу в сентябре 2026 года, а школа № 33 откроет свои двери для учеников уже 1 сентября этого года.

О ходе строительства детского сада перед врио губернатора Свердловской области отчитался Илья Баянкин — исполнительный директор ЗАО «Стройкомплекс», которое занимается строительством обоих объектов.

«По контракту долго строите. Такие объекты строят максимум в течение года», — прокомментировал Паслер строительство детского сада.