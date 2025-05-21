Екатеринбуржец с помощью нейросетей создал ролик о тагильских людях-котиках и фантастическую аниме-историю о нападении инопланетян на Екатеринбург с неожиданным финалом

Недавно в социальных сетях появились интересные видео, созданные при помощи искусственного интеллекта екатеринбургским SMM-специалистом Иваном Шумковым.

В одном из них тагильчане представлены в виде милых котиков, которые ездят в машинах, собирают танки, ходят в тренажёрный зал, танцуют на улице и занимаются обычными повседневными делами. По словам автора, создание этого видео заняло всего около недели, при этом оно полностью сгенерировано нейросетью, без сценария и раскадровки. Изначально Иван планировал сделать видеоряд о людях на заводе в реалистичном стиле, но позднее решил расширить концепцию.

«Изначально я делал видео про людей на заводе в реалистичном стиле. Но потом подумал: а почему только заводы? В Нижнем Тагиле живут прекрасные люди, которые работают и в других профессиях. Так круг профессий расширился, а люди стали котиками, ведь котиков в интернете любят все. Ну или почти все», — рассказал АН «Между строк» Иван Шумков.

Второе видео выполнено в стиле аниме и связано с недавними событиями, а именно — с уходом с поста губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. В нём пришельцы пытаются захватить и разрушить Екатеринбург, а Денис Паслер и Алексей Орлов стараются им противостоять. Финал истории вас удивит. Иван отметил, что видео не носит политический характер.

«В видео, посвящённом Екатеринбургу, можно рассмотреть намёки на Уэллса и его "Войну миров". Стилистически это аниме, а сюжет частично касается недавней смены губернатора области. При этом я не стремился к политическому высказыванию, их нет ни в одном моём видео, а просто работал по актуальной повестке», — отметил автор.

Иван Шумков подчеркнул, что для него создание таких видеороликов — это скорее хобби. Несмотря на то, что видео полностью созданы при помощи нейросетей, их создание требует много времени и усилий.

«За исключением отдельных звуков-шумов, видео целиком сделано при помощи искусственного интеллекта. О процессе создания: я — практикующий “промпт-инженер”, или как там это сейчас называется. Если по-простому, я задаю нейросетям запрос (промпт), что я от них хочу, и они мне возвращают картинку, анимацию, песню, звук, речь и так далее. На монтаже всё это превращается в готовый ролик, тут уже по классике, без искусственного интеллекта», — рассказал Иван.