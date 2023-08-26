Улица Береговая — улица Ветеринарная

В XIX столетии в нашем городе существовала ещё одна улица Береговая, которая, в отличие от двух предыдущих героинь рубрики, Береговой-Ударной и Максима Горького, до наших дней не дожила. Большинству тагильчан улица известна под своим вторым именем — Ветеринарная, с которым она и вошла в историю города.

Историю улицы следовало бы начать с додемидовских времён, хотя первые упоминания о ней в документах появляются только в начале XIX века, когда между превращающейся в болото старицей реки Тагил под Маральской горой и новым её руслом поселилось несколько семей приписных крестьян. Место это было не самым лучшим: с одной стороны болото, с другой — река, которая во время половодья подступала к самым избам, а дождливые лето или осень превращали огороды в подобие рисовых заливных полей. В такие места, как правило, крестьянские общины отселяли «худых» людей: пьяниц, бывших преступников, бобылей или старообрядческих проповедников, изгнанных из общин согласно законам тех времён. Тем не менее в 40-х годах XIX столетия здесь образовалась улица, на которой насчитывалось полтора десятка дворов. Статус улицы был уже вполне официальным, так как на плане Нижнетагильского посёлка, составленном в 1846 году служащими заводского правления, она нанесена в деталях. Примерно тогда же, в середине XIX века, улица обретает своё первое имя — Береговая.



Улица Береговая на плане Нижнетагильского посёлка 1846 г. (фотокопия / общ. достояние)



В те же годы в Нижнетагильском заводе начинают работать французские картографы Эдуард А. Бержье и Август Аллори, которых Анатолий Николаевич Демидов пригласил для составления карт заводов и лесных дач, входящих в демидовскую «железную империю». Долгое время тагильские краеведы считали, что «выдающиеся картографы» Бержье и Аллори являются авторами едва ли не всех карт Нижнетагильских заводов, составленных в позапрошлом столетии. Некоторые до сих пор уверены, что Анатоль Демидов, как и подобает одному из богатейших заводчиков Российской империи, пригласил действительно специалистов с мировым именем. Однако, как выяснилось, в самой Франции о них никто не то что не знает, но даже и не слышал. Ни в архивах Nationale Société de géographie, ни в архивах Академии наук Пятой Республики каких-либо сведений о Бержье и Аллори и их работах так и не нашлось. Впрочем, поговорить об этих персонажах у нас ещё будет повод.



Участок улицы Береговой на карте французов Бержье и Аллори (1850 г.) (фотокопия / общ. достояние)



Согласно данным второй половины XIX века, население улицы Береговой состояло из рабочих рудника и кустарей-коновалов. По воспоминаниям тагильских старожилов, охолащивать коней, баранов и быков сюда водили крестьяне не только Выйской волости, но даже Ключей и Гальянки. Дело это было прибыльное, но в силу специфических особенностей заниматься им мог далеко не каждый: чтобы повалить на землю коня или быка перед столь пикантной операцией, надо было обладать ловкостью и недюжинной силой. Как правило, коновалы ходили по окрестным деревням, предлагая свои услуги, вели замкнутый образ жизни и пришлых в профессию не пускали, передавая секреты ремесла только своим детям и внукам. Сейчас трудно сказать, как долго гремела слава коновалов с улицы Береговой. Скорее всего, она угасла в голодные послереволюционные годы и период Гражданской войны, когда поголовье домашнего скота в Тагиле резко сократилось.

В самом начале ХХ века здесь, на Береговой, хотели организовать свою моленную староверы. На протяжении десяти лет они безуспешно пытались получить у губернских властей разрешение на открытие моленного дома, но каждый раз из Перми приходил отрицательный ответ. Попытки проводить моления без разрешения привели к тому, что проповедники были арестованы полицией и по законам тех лет высланы за черту заводского посёлка.

Главной достопримечательностью улицы Береговой было болото, отделявшее её от более «благополучной» улицы Малой Фокинской, впоследствии переименованной в Горную, где селились крупные кустари и «средней руки разгильдяи» — безгильдийные торговцы. В начале 30-х годов прошлого века археологи из Свердловска, занимавшиеся раскопками на территории нашего города, заинтересовались болотом, предположив, что оно возникло на месте старого русла реки Тагил. Причиной такого интереса стал костяной наконечник гарпуна, найденный на болоте кем-то из местных жителей. Учёные предположили, что неподалёку от места находки могло находиться поселение манси, промышлявших охотой и добычей рыбы. Свердловчане обратились за помощью в Высокогорское рудоуправление. Гидрогеологи ВРУ обследовали местность и вынесли вердикт: болото действительно могло образоваться на месте русла реки в результате обрушения части Маральского шихана, произошедшего около 250–300 лет назад. Впрочем, больше на болоте археологи ничего не нашли и вскоре свернули поисковые работы. Но болото продолжало оставаться в центре внимания — теперь уже городских властей, которые прилагали немалые усилия для его осушения.

Борьба с болотом между улицами Береговой и Малой Фокинской началась в ещё 1923 году, с назначением на пост заведующего санитарно-эпидемическим подотделом Нижнетагильского уездного отдела здравоохранения молодого коммуниста Ивана Комшилова, которого в городе больше знали как выдающегося организатора архивного дела и заведующего архитектурно-проектным бюро Нижнетагильского горисполкома. Но начинал Иван Алексеевич свою деятельность у нас именно с организации здравоохранения.



Иван Алексеевич Комшилов (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(http://historyntagil.ru/images5/600.jpg)



Иван Алексеевич Комшилов родился в 1883 году в Кушве в семье железнодорожного рабочего. Окончив Кушвинское городское училище, уехал в Нижний Тагил, где устроился чертёжником на Полевской завод. В 1903-м получил место чертёжника при окружном инженере золотоплатиновых приисков Верхотурского горного округа. В 1910 году стал курсантом Первых Петербургских политехнических курсов и через два года поступил на должность чертёжника-конструктора Главного артиллерийского управления в Петрограде. После Октябрьской революции вернулся в родную Кушву, где был избран в президиум Гороблагодатского райисполкома и председателем волостного комитета ВКП(б). В декабре 1922 года решением Губкома партии был направлен в Нижний Тагил поднимать местную медицину.

В первом обращении Комшилова в Нижнетагильский горисполком говорилось о необходимости осушения болота, находившегося среди жилых домов, так как насекомые, расплодившиеся в нём в несметных количествах, являлись разносчиками опасных заболеваний, таких как дизентерия, тиф, холера, чахотка. К служебной записке прилагались план работ и чертежи водоотводящей системы. Осушить болото сразу не удалось: в Нижнем Тагиле практически не было землеройной техники, мешали подземные воды, дождливая погода. Борьба с болотом в итоге растянулась на долгие годы и закончилась только после Великой Отечественной войны.

После революции и Гражданской войны по Нижнему Тагилу прокатилось несколько кампаний по переименованию улиц. Сначала «буржуйские» названия меняли на «революционные», затем стали «революционные» менять на «пролетарские», ведь анархисты, эсеры и меньшевики тоже «творили революцию, но предали её идеалы» и стали недостойны памяти народной. А немногим позже, в связи с корректировкой курса партии, были преданы забвению и некоторые «пролетарские» названия. Улице Береговой в какой-то степени повезло: она была переименована единожды и навсегда, став Ветеринарной.

Название своё улица получила по местонахождению ветеринарной лечебницы, которая открылась на углу с Колхозной. С новым названием улицы за ней закрепили и её границы: теперь она начиналась у Маральского моста и заканчивалась у моста имени Красной Армии, прозванного в народе Новым.

Ветеринарная лечебница на улице Ветеринарной (фото А. Ф. Кожевникова, 1962 г. / фрагмент ориг. изображения) (https://pastvu.com/_p/d/g/k/y/gkyxw8ewv2p6tplhk7.jpg) Улица Ветеринарная. Съёмка от Нового моста (фото А. Ф. Кожевникова, 1962 г. / фрагмент ориг. изображения) (http://historyntagil.ru/history/images_labirint/gl_123_07.jpg)

С этой улицей связана биография, пожалуй, самого известного в советский период редактора «Тагильского рабочего» Серафима Павловича Мелентьева, о котором нынешнее поколение журналистов уже не помнит. Участник Великой Отечественной войны и талантливый организатор, он буквально реанимировал послевоенную «Тагилку», вернув газете интерес читателей.

Серафим Павлович Мелентьев родился в 1903 году в городе Кыштыме Челябинской области. Его детство и отрочество прошли в сложное и драматичное для страны время: экономический кризис и Первая мировая война, революции 1917 года и Гражданская война, голод и разруха, тяжелейший послевоенный период. Он рано начал работать, одновременно учился в вечерней школе ФЗО, вступил в комсомол, затем в партию. В 1920-х годах организовал в Кыштыме первую рабкоровскую сеть и осенью 1930 года был назначен редактором новой городской газеты «Социалистический штурм» (впоследствии — газета «Кыштымский рабочий»), которая за два года стала самым популярным печатным изданием в Кыштыме. Молодого редактора заметили в обкоме партии и предложили возглавить одну из многотиражек в Нижнем Тагиле, где в это время шло строительство сразу двух заводов — Уральского вагоностроительного и Ново-Тагильского металлургического. Серафим Павлович согласился и переехал с семьёй в Нижний Тагил. В первые месяцы Мелентьевы жили в бараке, но затем семья получила «квартиру» — две комнаты на втором этаже бревенчатого дома на улице Ветеринарной. Жили более чем скромно, держали хозяйство: огород, корову, домашнюю птицу. Управляться по хозяйству помогали дети.



Серафим Павлович Мелентьев (фото А. Горькова / фрагмент ориг. изображения)

(скан из книги «След на земле», ISBN 5895 16070-1)



Поначалу Мелентьев был назначен редактором многотиражной газеты Высокогорского железного рудника «Руду — гиганту!». Год спустя газета была признана лучшей в городе среди многотиражек. Тогда молодым главредом заинтересовался трест «Тагилстрой» и лично куратор строительства Ново-Тагильского металлургического завода Михаил Михайлович Царевский.

Мелентьева вызвали в горком партии и сказали, что есть мнение назначить его редактором многотиражной газеты треста «Тагилстрой» «За металл!». А когда за год Серафим Павлович поднял и эту газету, горком забрал его в «Тагильский рабочий». Начал он с заведующего отделом, но в горкоме не скрывали: его взяли «на вырост». Но вырасти сразу до главного редактора помешала война.

В августе 1941 года Мелентьев ушёл добровольцем на фронт. Свой боевой путь он начал в ноябре 1941-го в должности редактора дивизионной газеты «На штурм!». Когда подо Ржевом его дивизия оказалась в окружении, он с оружием в руках отбивал атаки фашистов на полевой лазарет, спасал редакционное имущество, выводил из окружения небольшие группы наших бойцов.



Редактор дивизионной газеты «На штурм!» майор С. П. Мелентьев

(фото неизв. автора, 1944 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://www.polkmoskva.ru/upload/ft/tpic/993079w940h615auto.jpg)



Три боевых ордена получил за годы войны Серафим Павлович Мелентьев. Победу он встретил в немецком городке Казеков, что в земле Бранденбург. Демобилизовался в 1946 году, вернулся в Нижний Тагил, и вскоре ему предложили возглавить «Тагильский рабочий». Газета в те времена находилась в глубоком затяжном кризисе. В итоге за короткий срок «Тагилка» вернула интерес к себе со стороны читателей. Газета увеличила тираж с 17 тысяч до 90 тысяч экземпляров, и спрос на неё продолжал расти.

Но вернёмся на улицу Ветеринарную. В 1950-х и 1960-х годах на ней насчитывалось уже более 30 дворов, большинство из которых утопали в зелени садов. Буквально в каждом палисаднике перед домами росли сирень, черёмуха, а в садах — вишни и яблони. Несмотря на частые подтопления во время весенних паводков, вопрос о расселении улицы Ветеринарной в повестке дня горисполкома не поднимался с 1927 года. Но после наводнения, случившегося летом 1964-го, о необходимости расселения жильцов в более безопасные районы заговорили на официальном уровне.



Улица Ветеринарная. Наводнение 1964 г. (фото А. Ф. Кожевникова / фрагмент ориг. изображения)

(https://cdn.iportal.ru/news/2021/99/preview/c9a4b495dac171bf2af4109e953d020501813708_727.jpg.webp-portal)



Процесс расселения улицы затянулся ещё на два десятка лет. Сейчас трудно сказать, кто и когда из жителей Ветеринарной покинул родные места. Известно, что несколько семей переехали в новые квартиры в районе ДК «Юбилейный» в начале 1970-х годов.

К 2015 году, когда администрация Нижнего Тагила впервые озвучила планы по созданию на этом месте парка «Народный», на улице Ветеринарной всё ещё оставались два жилых дома — № 3 (дом вблизи Маральского моста) и № 23, в котором проживала семья Пименовых. Год спустя дом № 3 сгорел, а вскоре начались подготовительные работы на месте будущего парка «Народный». Дом № 23 ещё несколько лет оставался «последним из могикан» Ветеринарной, но в феврале 2021 года его снесли. Так и закончилась история улицы Ветеринарной, бывшей Береговой.



«Последний из могикан» улицы Ветеринарной — дом № 23 (фото Д. Г. Кужильного, 2017 г. / с разрешения автора)



© 2023. Дмитрий Кужильный для АН «Между строк»

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По материалам альманаха «Тагильский краевед» № 1–16, порталов historyntagil.ru и tagil-press.ru.

При подготовке использовалась литература и архивные материалы, перечисленные в библиографическом указателе «История Урала» (сост. Н. П. Милинькова и О. А. Мельчакова). СПб, 2000.