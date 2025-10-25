Ошибки краеведов, или Как дом в центре Нижнего Тагила изменил своё название, а возлюбленной писателя Мамина-Сибиряка приписали «лишнего» сына

Историки и краеведы тоже ошибаются и порой их ошибки принмают вид реальных фактов.

Дом Герминых или Черемных?

Изящное здание по проспекту Ленина, дом 15, находится в исторической части Нижнего Тагила, и экскурсоводы рассказывали гостям города, что этот дом был построен в конце XIX века неким человеком по фамилии Герминых. И это была вся информация об этом человеке.

Однако, на самом деле дом принадлежал председателю Верхотурской земской управы Ивану Яковлевичу Черемных. Как возникла ошибка в написании фамилии неизвестно, но она попала в ряд краеведческих статей. И некоторое время таинственный Герминых кочевал по историческим заметкам, статьям, школьным проектам и сочинениям.

Дом № 15 по проспекту Ленина, (фото Антона Ивакина / с разрешения автора)

Об Иване Яковлевиче Черемных известно немногое. Родился в 1882 году, был учителем земской школы в одном из сёл Верхотурского уезда, избирался членом уездного училищного совета, затем кандидатом на пост председателя Верхотурской земской управы. Пост председателя Черемных занимал с 1912 по 1917 год. Являлся членом-корреспондентом Уральского общества любителей естествознания (УОЛЕ), а также одним из организаторов Нижнетагильского общества любителей охоты.

В отличие от купцов и других земских чиновников, Иван Яковлевич принял советскую власть спокойно. Советы тоже отнеслись к бывшему председателю без предубеждения. В 1920 году Черемных назначили уполномоченным профессионального образования по городу Нижнему Тагилу. В этой должности он принимал активное участие в восстановлении Горнозаводского училища. Помимо прочего, Иван Яковлевич Черемных был одним из организаторов и учредителей Тагильского общества изучения местного края (ТОИМК), которое в 1923 году вернуло к жизни городской краеведческий музей.

До выхода на пенсию Иван Яковлевич работал в различных учреждениях, связанных с народным образованием, составлял методические материалы для курсов ликвидации безграмотности, писал заметки о проблемах школ и ликбезов в местную и областную газеты. Умер И. Я. Черемных в 1951 году.

Третий сын

Историю любви молодого студента Дмитрия Мамина и дочери управляющего Салдинскими заводами Якима Колногорова, Марии Алексеевой, рассказывают в исторических статьях довольно часто. И непременно сообщают о том, как влюблённая Мария Якимовна, пренебрегая осуждением общества, ушла от мужа к будущему писателю вместе с тремя своими сыновьями.

В общем-то, всё так и было, но... Известно, что у Марии и Николая Алексеевых было два сына — Владимир и Александр.

Владимир и Александр Алексеевы (стоят) с матерью Марией Якимовной (справа), дедом и бабушкой

(фото неизв. автора, после 1890 г. / общ. достояние)

Откуда же взялся третий сын? На этот вопрос большинство авторов отвечают, что он был, и в доказательство приводят фотографию 1880 года, на которой запечатлены три отрока в школьной форме и Дмитрий Наркисович. Казалось бы, доказательство существования ещё одного сына у Марии Якимовны бесспорно.

«Д. Н. Мамин с детьми первой жены Марии Алексеевой» (фото неизв. автора, после 1880 г. / общ. достояние)

А что об этом пишет сам Дмитрий Наркисович? Известно, что всё семейство Маминых в течении всей жизни вело записи доходов и расходов семейного бюджета. Наркис Матвеевич и Анна Семёновна делали это более подробно, их дети Дмитрий, Елизавета, Николай и Владимир — менее, но эти книги приходов и расходов дошли до наших дней. Обратимся к записям Дмитрия Мамина в «салдинский» период его жизни, когда будущий писатель начал давать платные уроки местным недорослям. Суммы поступлений доходов нас интересуют постольку, поскольку. Более интересно для нас количество учеников и их фамилии. Их немного — всего шесть человек. Это Павел Иванов — младший сын главного горного начальника Ивана Павловича Иванова, которого Мамин готовил к экзаменам в конце мая 1878 года; братья Пётр и Николай Андреевы и братья Владимир и Александр Алексеевы, с которыми Дмитрий Наркисович занимался с 1878 по 1882 годы. Шестым учеником в 1879 году стал сосед братьев Алексеевых Константин Большаков. Однако ни о каком третьем сыне инженера Николая Алексеева и его жены Марии в записях нет ни слова. Просто потому, что его никогда не было. Третьим ребёнком Алексеевых была девочка — их дочь Ольга.

К слову, за уроки со своими салдинскими учениками Дмитрий Наркисович получал 10 рублей в месяц. Однако, когда в 1883 году тагильский врач Пётр Васильевич Рудановский предложил Мамину «подтянуть» за три летних месяца его сына Анатолия, посулив заплатить по сто рублей за каждый месяц, будущий писатель отказался от больших денег. По одной из версий, из-за того, что вопрос с отъездом в Екатеринбург был окончательно решён, и туда уже была выслана часть вещей. По другой версии, из личной неприязни, которая возникла после того, как доктор поставил неправильный диагноз Ольге, и после лечения состояние девочки ухудшилось (она умрёт через несколько лет и будет похоронена в Нижнем Тагиле).

Но кто же тогда запечатлён на фотографии учителя Мамина и трёх его салдинских учеников? Это Володя и Саша Алексеевы и Костя Большаков. О судьбе братьев Алексеевых известно многое. Александр, получив юридическое образование, имел успешную адвокатскую практику на Урале. Владимир стал владельцем двух типографий в Екатеринбурге (в одной из них с его ведома печаталась подпольная газета «Рабочий»). А Константин Аполлонович Большаков, окончив юридический факультет Московского университета, начал работать юристом в Екатеринбурге и писать стихи. Но известным поэтом он не стал, зато начал писать для газеты «Екатеринбургская неделя». Писал он довольно много и на разные темы: от этнографических заметок до литературной и театральной критики. Последние 15 лет своей жизни Константин Большаков прожил в Шадринске, где работал нотариусом.

Константин Аполлонович Большаков (фото неизв. автора, после 1903 г. / общ. достояние)

