В Нижнем Тагиле водитель уснул за рулём и устроил ДТП

23 октября в 12:25 на улице Садоводов, у дома № 140 произошло дорожно-транспортное происшествие. По информации Госавтоинспекции Нижнего Тагила, водитель автомобиля Chevrolet, мужчина 1985 года рождения, уснул за рулём, потерял контроль над управлением и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с автомобилем Volkswagen, за рулём которого находился 23-летний мужчина.

В результате аварии оба автомобиля получили серьёзные технические повреждения. Водителя и пассажира Chevrolet (мужчину 1988 года рождения), а также пассажира Volkswagen (женщину 1960 года рождения) с травмами различной степени тяжести доставили в медицинские учреждения Нижнего Тагила.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку обстоятельств аварии. Водители прошли медицинское освидетельствование на состояние опьянения, оба оказались трезвыми.