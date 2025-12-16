«Из-за недостатка пищи животные вынуждены употреблять собственные экскременты». В Нижнем Тагиле после смерти хозяев остались без присмотра пять собак (ВИДЕО)

В редакцию АН «Между строк» обратилась жительница Вагонки. По её словам, в частном доме на улице Добролюбова после смерти хозяев остались без присмотра пять собак. Животные голодают и нуждаются в срочной помощи и уходе.

«Рядом с моим домом расположен участок частного сектора, где ранее проживали владельцы пяти собак. После смерти хозяев животные остались без присмотра и питания. Все собаки содержатся в закрытом вольере, из которого самостоятельно добыть пищу невозможно. Отсутствие хозяев мы начали замечать ещё в августе. При этом было видно, что кто-то периодически кормил собак — они выглядели относительно сытыми. Я много работаю: ухожу утром и возвращаюсь вечером, когда уже темно, поэтому собак не видно. В воскресенье, 14 декабря, находясь дома, я увидела из окна, что животные сильно исхудали и отсутствуют какие-либо признаки ухода за ними. После этого мы и забили тревогу», — рассказала АН «Между строк» тагильчанка.

Девушка обратилась в специализированные приюты для животных, однако ей сообщили, что забор собак возможен только в присутствии участкового. Кроме того, она подала заявление в правоохранительные органы, указав на факт жестокого обращения с животными вследствие отсутствия надлежащего ухода. Тагильчанка совместно с другими неравнодушными горожанами организовала подкормку собак.

«На сегодняшний день положение критическое: из-за недостатка пищи животные вынуждены употреблять собственные экскременты, одна собака ослабла настолько, что едва передвигается. Дело о происшествии зарегистрировано сотрудниками полиции, однако оно ещё не рассмотрено. Для решения проблемы создана группа поддержки в социальных сетях, жители города активно откликаются на призыв помочь несчастным животным. Готовятся средства на покупку необходимого количества продуктов питания и дальнейшее содержание собак в специальном приюте на Вагонке», — говорит женщина.

Чтобы понять, как действовать в подобной ситуации, мы обратились за комментарием к руководителю нижнетагильского центра «Солнечная птица» Юлии Жеребцовой.

«На самом деле, пристроить сразу пять собак в какой-либо приют крайне сложно, поскольку все они переполнены. Обычно их содержание осуществляется за счёт средств обычных граждан. Государственного приюта у нас, к сожалению, на данный момент нет. Единственным правильным решением в такой ситуации является объединение усилий неравнодушных людей: стерилизация, распределение их по передержкам и постепенное устройство в семьи. При этом важно подробно рассказать историю каждой собаки — чем интереснее история будет описана, тем быстрее, наверное, они пристроятся. Если оставлять собак бесхозными, то приедет служба отлова. Их отловят, и, возможно, ничем хорошим это не кончится, и они “зависнут” в отлове. Там судьба животных складывается сложнее, и не так уж быстро они там пристраиваются. Поскольку животные находятся на частной территории, забирать их самостоятельно нельзя — животные — это всё же чья-то собственность. В подобных случаях необходимо действовать через полицию, разыскивать родственников, близких владельца и решать вопрос совместно с ними», — пояснила зооволонтёр.