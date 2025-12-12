В Нижнем Тагиле осудили 76-летнего водителя, по вине которого в ДТП погиб человек

Накануне, 11 декабря, Ленинский районный суд Нижнего Тагила огласил приговор по уголовному делу в отношении тагильчанина, виновного в ДТП со смертельным исходом.

7 апреля этого года 76-летний водитель автомобиля Kia Carens не справился с управлением на трассе Нижний Тагил — Висимо-Уткинск, в результате чего выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-21214 под управлением 64-летнего мужчины. Водитель «Нивы» был госпитализирован с тяжёлыми травмами, а позже скончался.

Суд признал водителя Kia виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека) и приговорил к 1 году лишения свободы в колонии-поселении, а также лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2,5 года.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.