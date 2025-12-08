Жители сельских территорий под Нижним Тагилом продолжают ждать газификации

Жители населённых пунктов под Нижним Тагилом продолжают ждать газификации. Несмотря на наличие газораспределительной станции (ГРС) в посёлке Студёный, объём газа, поступающего по газопроводу, идущему до посёлка Уралец, обеспечивает только потребности горнолыжного комплекса горы Белой и котельной самого Уральца. Мощности для обслуживания частных домовладений местных жителей не хватает. Кроме того, без газа остаются близлежащие сады в посёлках Чащино, Антоновском, Чауже, Висимо-Уткинске, Ёкве, в сёлах Елизаветинском, Сулёме, а также деревни Усть-Утки, Баронской и Захаровки.

«Необходимо строительство новой газораспределительной станции производительностью 70 тысяч кубометров в час. А действующая ГРС в посёлке Студёном рассчитана всего лишь на 5 тысяч кубометров в час. Требуется строительство газопровода-отвода большего диаметра ГРС, то есть от Нижнего Тагила до Студёного, и строительство межпоселковых и межмуниципальных сетей газоснабжения. Оценочная стоимость проекта составляет порядка 700 млн рублей, но это только на объём 30 тысяч кубометров в час, нам нужно более чем в два раза больше», — рассказала на заседании комиссии по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству начальник управления экономики и территориального развития администрации Нижнего Тагила Юлия Неволина.

Мэрия совместно с газовиками подготовила проект письма губернатору Свердловской области Денису Паслеру об оказании содействия в финансировании мероприятий.