Тагильский weekend топ-8: поющие предметы, салонные игры, литературный квиз, детский праздник и мастер-классы

О том, чем заняться с 5 по 7 декабря

На Урале в этом декабре ещё никто не терял ложки, поэтому пока без осадков. Ну а первые зимние выходные уже на пороге — время, когда город медленно погружается в зимнее настроение, а в воздухе витает предвкушение праздников. Пусть эти дни подарят вам душевное тепло, уют и ощущение начала чего-то хорошего. А наша традиционная подборка подскажет, как провести их особенно приятно.

Творческая встреча с участниками художественного объединения «ГУЙ» (12+)

5 декабря в 18:00

в доме Окуджавы

Культурный центр приглашает на творческую встречу «Звук: откуда и куда» с участниками художественного объединения «ГУЙ» (сокращённо — ХО ГУЙ). Они создают масштабные инсталляции и объекты паблик-арта, а также работают с глиной и натуральными материалами. В центре их произведений часто находятся образы, вдохновлённые фольклором и мифологией Урала. Художники расскажут о своём опыте эстетического конструирования музыкальных инструментов, где остаётся место изобретательству. Как заставить петь бытовые предметы? Как организовать шум? Какие есть способы извлекать звук? Мария Плаксина и Егор Ефремов подскажут направление путей нехоженых. На встрече будет объявлен набор в лабораторию звуковых инструментов на базе дома Окуджавы! Стать конструктором-изобретателем может каждый.

Международный День гор (6+)

6 декабря в 13:00

в музее природы и охраны окружающей среды, проспект Ленина, 1а

Музей природы и охраны окружающей среды приготовил интерактивную программу, которая перенесёт вас в захватывающий мир горных вершин и тайн. Вы узнаете, как жил и творил человек в древних горах, погрузитесь в мир смелых покорителей вершин, встретитесь с загадочными существами, скрытыми от глаз, создадите своё неповторимое украшение, дадите волю художнику внутри себя, сравните свои навыки с животными и найдёте своего «горного собрата», откроете для себя богатства наших гор.

Салонные игры (6+)

6 декабря в 13:00

в музее Демидовская дача

Хотите попасть в атмосферу непринуждённости салонных игр ХIХ века? Тогда скрасьте свой досуг светскими забавами, как это делали дамы и господа 150 лет назад. Салонные игры были непременной принадлежностью светских гостиных. Они позволяли продемонстрировать умение импровизировать, шутить, а также находчивость и быстроту реакции. Приняв участие в салонной игре, вы сможете не только познакомиться с одним из видов досуга ХIХ века, но и лучше узнать музейные экспонаты.

Литературный квиз (12+)

7 декабря в 16:00

в креативном кластере «САМОРО.док»

Отличные новости для тех, кто любит здоровый азарт и литературу! Создатели проекта «Книга Фангисупа» уже подготовили для вас свежий квиз. Семь увлекательных туров, много интересных фактов из мира книг, ребусы, загадки и аудио! Собирайте команду от 4 до 9 человек и регистрируйтесь на мероприятие.

Творческая встреча «Слова из словаря» с поэтом Алексеем Дуневым (12+)

6 декабря в 12:00

в доме Окуджавы

Алексей Дунев — филолог, поэт, руководитель литературного объединения «Царскосельская лира», дипломант Всероссийской литературной премии имени А. К. Толстого за поэтическую книгу «Слова из словаря». Литературное объединение «Царскосельская лира» — писательское сообщество в Санкт-Петербурге, содружество пишущих людей, связанных принципами добровольности, открытости, уважения к творчеству других. В программе встречи: презентация книги стихов Алексея Дунева «Слова из словаря», рассказ о работе литературного объединения «Царскосельская лира», ответы на вопросы участников, автограф-сессия.

Мастер-класс по стилизации костюма в коллажной технике (6+)

6 декабря в 14:00

в Нижнетагильском музее изобразительных искусств

Хотите почувствовать себя настоящим модельером? Создать удивительный образ, используя разные материалы: от бумаги, различных фактурных тканей до страз, пайеток и ленточек — тогда записывайтесь на мастер-класс! Он подойдёт как взрослым, так и ещё совсем юным ценителям моды и дизайна одежды. Овладев на занятии техникой коллажа и сочетания разных материалов, фактур, форм, вы сможете применять их в своей жизни уже сами, возможно, этот мастер-класс раскроет в вас новый талант и вдохновит на творчество. В музее просят заранее сообщать об участии в мероприятии, отправив сообщение в группу https://vk.com/artmnt или позвонив по номеру 8 (3435) 25-26-47.

Мастер-класс «Серая шейка в ярких цветах» (6+)

6 декабря в 14:00

в Центральной библиотеке

Юных художников ждут на творческой площадке «Серая Шейка в ярких цветах». Его участники научатся смешивать краски, сочетать цвета и раскрасят уточку из архитектурного пластилина.

Детский праздник (6+)

7 декабря с 16:00

в ТРЦ Depo

В эти выходные организаторы приглашают семьи на детские праздники, которые подарят яркие впечатления всем участникам. Любимые герои мультфильмов и компьютерных игр, концерты и игры с аниматорами. Детей ждут активные игры, конкурсы и мастер-классы.



