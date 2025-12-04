Двух парней, осуждённых за терроризм, будут судить за побег из СИЗО и кражу

В Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга будет рассматриваться дело двух молодых людей, осуждённых за попытку поджога военкоматов и сбежавших из екатеринбургского СИЗО-1 осенью этого года.

Напомним, Центральный окружной военный суд вынес приговор Ивану Корюкову* и Александру Черепанову** по ч. 3 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (покушение на террористический акт, совершённое группой лиц) за попытку поджога военкоматов в Кировском и Октябрьском районах Екатеринбурга. Суд назначил Александру наказание в виде 7 лет лишения свободы, а Ивану — 9,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима, однако в ночь на 1 сентября молодым людям удалось сбежать из-под стражи. Поймали обоих беглецов только к 15 сентября.

Как сообщает издание «Вечерние ведомости», беглецы повредили датчики движения в одном из садов под Екатеринбургом и украли оттуда вещи на сумму около 7 тысяч рублей.

Сейчас молодых людей будут судить по ч. 2 ст. 313 УК РФ (побег из-под стражи, совершённый организованной группой) и по п. «а» ч.3 ст. 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в жилище). Также им предъявлено несколько гражданских исков о возмещении расходов, затраченных на поимку, а это ресурсы четырёх силовых структур и частной компании «РМК Поиск».

* Иван Корюков внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

** Александр Черепанов внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.