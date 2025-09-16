Силовики задержали второго беглеца из СИЗО Екатеринбурга, осуждённого за терроризм

Вечером 15 сентября в одном из районов Екатеринбурга сотрудники Оперативного управления ГУФСИН России по Свердловской области, ФСБ, МВД, при поддержке отряда специального назначения ГУФСИН «Россы», при проверке информации о вероятном местонахождении обнаружили обвиняемого Ивана Корюкова*, который 1 сентября 2025 года вместе со знакомым совершил побег из-под охраны из СИЗО-1 Екатеринбурга. Как рассказали АН «Между строк» в ГУФСИН России по Свердловской области, мужчина предпринял попытку скрыться от сотрудников, но был задержан.

Ему удавалось скрываться от правоохранителей около двух недель. Его напарника Александра Черепанова** задержали в ночь на 8 сентября.

Напомним, 14 октября 2024 года Центральный окружной военный суд вынес Черепанову и Корюкову обвинительный приговор по ст. 30 ч. 3, ст. 205 ч. 2 п. а УК РФ (Покушение на террористический акт, совершенное группой лиц).

Александр получил 7 лет лишения свободы и должен был освободиться только в 2032 году. Ивану суд назначил 9,5 лет колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на год. По предварительным данным, парни за деньги в мае 2023 года пытались поджечь военкоматы в Кировском и Октябрьском районах Екатеринбурга.

Заказчики обещали заплатить им 40 тысяч рублей, но молодые люди были задержаны в тот момент, когда они пришли к одному из зданий с пятилитровой канистрой бензина. Александр до задержания работал на одном из оборонных заводов. До ареста оба проживали в Екатеринбурге.

Следственный комитет по факту побега возбудил уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность) в отношении неустановленных сотрудников ГУФСИН.

* Иван Корюков внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

** Александр Черепанов внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.