В Екатеринбурге из СИЗО сбежали двое осуждённых за терроризм

31 августа 2025 года из СИЗО-1 Екатеринбурга сбежали 24-летний Александр Черепанов из города Нижние Серги и 25-летний Иван Корюков из Кировграда. 14 октября 2014 года Центральный окружной военный суд вынес им обвинительный приговор по ст. 30 ч. 3, ст. 205 ч. 2 п. а УК РФ («Покушение на террористический акт, совершенное группой лиц»).

Александр получил 7 лет лишения свободы и должен был освободиться только в 2032 году. Ивану суд назначил 9,5 лет колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на год. По предварительным данным, парни за деньги в мае 2023 года пытались поджечь военкоматы в Кировском и Октябрьском районах Екатеринбурга.

Заказчики обещали заплатить им 40 тысяч рублей, но парни были задержаны в тот момент, когда они пришли к одному из зданий с пятилитровой канистрой бензина. Александр до задержания работал на одном из оборонных заводов. До ареста оба проживали в Екатеринбурге.

Следственный комитет по факту побега возбудил уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность) в отношении неустановленных сотрудников ГУФСИН.