В Нижнем Тагиле один сосед сильно хлопнул дверью машины другого соседа, за что тот ударил его по голове и убил

Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя Алексея Попова, избившего до смерти 71-летнего соседа.

Как установил суд, в июне 2024 года между мужчинами произошёл конфликт — обвиняемый, подъезжая к своему дому на автомобиле проехал по лежавшему на дороге электрическому проводу, принадлежавшему соседу. Тот возмутился и начал спор, в ходе которого сильно хлопнул дверью автомобиля, после чего завязалась драка. Пенсионер порвал Попову футболку и цепочку, а тот в ответ нанёс серию ударов в голову.

В результате медицинской экспертизы было установлено, что потерпевший получил черепно-мозговую травму с кровоизлиянием и сдавлением головного мозга. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, пенсионер скончался в больнице через месяц после драки.

Ленинский районный суд Нижнего Тагила квалифицировал действия Попова как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и признал его виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, повлёкшего по неосторожности смерть потерпевшего) и назначил ему наказание в виде 1,5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Осуждённый был взят под стражу в зале суда.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в установленном законом порядке.