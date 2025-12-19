В Нижнем Тагиле прокуратура через суд заставила управляющие компании отремонтировать внутриквартальные проезды во дворах двух домов

Прокуратура Тагилстроевского района Нижнего Тагила провела проверку исполнения управляющими компаниями обязанности по содержанию общего имущества — части внутриквартального проезда в районе домов № 46 и № 50а по улице Металлургов.

В ходе проверки было установлено, что в нарушение требований пункта 5.2.4 ГОСТ Р 50597-2017 на вышеуказанном участке дороги, а именно на покрытии проезжей части внутриквартального проезда имеются множественные выбоины.

Этот проезд входит в состав двух земельных участков, один из которых сформирован под многоквартирный дом № 50а по улице Металлургов, второй — под многоквартирный дом № 45 по улице Металлургов.

При этом, согласно информации администрации Нижнего Тагила, указанный проезд не входит в перечень дорог местного значения и не передан для обслуживания дорожной организации. Дом № 50а по улице Металлургов находится под управлением ООО УК «Тагил Строй», дом № 46 — под управлением ООО «УКИКО».

«Поскольку земельные участки под вышеуказанными многоквартирными домами сформированы и поставлены на кадастровый учёт, объекты благоустройства, расположенные на них, а также иные объекты, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирного дома, в том числе автомобильные проезды, являются общей собственностью собственников помещений данного многоквартирного дома. В этой связи ответственность за содержание такого земельного участка, а также расположенных на нём объектов благоустройства несут собственники помещений данного многоквартирного дома, а при заключении договора управления многоквартирным домом соответствующая управляющая организация», — отметили в прокуратуре.

Прокуратура направила в Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила исковое заявление о возложении на управляющие организации обязанности обеспечить устранение выбоин на указанных участках проезжей части внутриквартального проезда.

Суд удовлетворил исковые требования прокурора, возложив на ООО УК «Тагил Строй» и ООО «УКИКО» обязанности в срок не позднее 5 месяцев с момента вступления в законную силу решения суда отремонтировать внутриквартальные проезды этих домов.

Ранее, жителям 29 домов Нижнего Тагила пересчитали платежи и вернули деньги, которые они заплатили за ремонт внутридворовых проездов и тротуаров.