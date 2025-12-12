Тагильский weekend, топ-6: новогодние открытки из прошлого, урбанистический оксюморон, ярмарка мастеров, игры с аниматором и волейбол 



О том, чем заняться с 12 по 14 декабря

Нижнему Тагилу наконец-то достался снег! Только бы суд не отменил эту «сделку», а то мало ли… Ну а у мы предлагаем вам нашу традиционную подборку самых интересных мероприятий предстоящих выходных, которая поможет провести время весело и с пользой.

Выставка новогодних открыток (0+)

в ТЦ «Александровский пассаж», 2 этаж

В торговом центре открылась выставка старых новогодних открыток художника Владимира Зарубина, а также работ других авторов. На ней — те самые зайчики, мишки и лисички, которые когда-то смотрели на нас с поздравительных конвертов и открыток. Каждая работа наполнена добротой, юмором и искренней верой в чудо.

Открытие выставки «Урбанистический оксюморон XX–XXI» (6+)

12 декабря в 15:00

в Музейно-выставочном центре НТМК

Персональная выставка арт-объектов из дерева и металла художника Андрея Бортникова. Вход свободный.

Новогодняя ярмарка мастеров (6+)

с 13 по 14 декабря с 12:00 до 19:00

в отеле «Демидов Плаза»

Организаторы приглашают на «Новогодний колокол маркет». Вас ждет праздничная атмосфера и возможность приобрести новогодние подарки ручной работы: изделия из керамики, натуральная косметика, украшения и аксессуары, вкуснейшие домашние сладости: зефир, пирожные, пряники, пастила, авторские игрушки и многое другое! А также вы сможете создать подарок своими руками под руководством опытных мастеров на мастер-классах. ️Вход свободный.

Игры с аниматором для детей (0+)

13 и 14 декабря с 16:00 до 18:00

в ТРЦ Depo

Организаторы приглашают на бесплатные игры с аниматором. 13 декабря маленьких гостей ждёт встреча с Аватаром и шарик-шоу, 14 декабря — с Единорожками и аттракцион «Лопни шарик».

Новогоднее шоу (0+)

14 декабря в 14:00

в гипермаркете «Сима-ленд» (ТРЦ Depo)

На главной Фабрике подготовки к Новому году случился настоящий переполох! Новогодние эльфы в панике — подарки перепутаны, и машина, исполняющая детские мечты, дала сбой. Чтобы спасти самый волшебный праздник, нужна помощь юных помощников! Дед Мороз, Снегурочка и эльфы приглашают всех принять участие в большой спасательной операции. Вас ждут: подарки для всех детей, бесплатный аквагрим и увлекательное приключение с любимыми героями. Вход свободный.

Волейбольный матч «Уралочки-НТМК» против «Ленинградки» (0+)

14 декабря в 17:00

в «Металлург-Форуме»

В это воскресенье свердловские волейболистки проведут матч на домашней площадке с командой из Санкт-Петербурга. Вход свободный.