У главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева заметили часы за 1450 евро

Накануне в гостях у муниципальной ТК «Тагил-ТВ» побывали юные корреспонденты из школьных телестудий и медиацентров. Как сообщает «Тагильский рабочий», школьникам показали студии, где проходит запись программ, аппаратные и рабочие места журналистов. После обзорной экскурсии у начинающих «акул пера» состоялся открытый разговор с мэром Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым.

Однако наблюдательные горожане обратили внимание не только на само мероприятие, но и на стильный аксессуар на запястье главы города.

На руке Владислава Пинаева заметили часы Maurice Lacroix AIKON Quartz Chronograph — швейцарскую модель с кварцевым механизмом, функцией хронографа, датой и сапфировым стеклом, способную выдержать погружение в морскую воду на глубину до 100 метров.

На официальном сайте Maurice Lacroix такая модель стоит 1450 евро, что по текущему курсу составляет чуть более 130 тысяч рублей. В российских магазинах их цена начинается от 150 тысяч рублей, но на некоторых площадках их продают за 215 тысяч рублей. Точные копии таких часов можно найти в сети примерно за 60 тысяч рублей, однако сложно поверить, что глава одного из промышленных центров Урала носил бы «паль».

Напомним, это не первый раз, когда интернет-пользователи отмечают утончённый вкус и внимательное отношение к аксессуарам главы города и его семьи. Так, в 2023 году тагильчане обратили внимание на простую и элегантную сумочку Burberry первой леди Нижнего Тагила, стоимость которой тогда составляла около 137 тысяч рублей.