В Telegram-каналах обсуждают look первой леди Нижнего Тагила

После Дня города в Нижнем Тагиле приближённый к мэрии анонимный Telegram-канал «Несоловей» опубликовал пост об «утончённом вкусе» в одежде супруги Владислава Пинаева Елены. В день празднования чета побывала на разных площадках города.

«Все отмечают лучезарную улыбку “первой леди” и простоту, с которой она общалась с простыми тагильчанами. Елена была подчёркнуто открыта, приветлива и сопровождала Владислава Юрьевича практически везде. Она точно не хотела отнимать внимание аудитории у мужа, но одежда, аксессуары, сумочка, очки — это было очень элегантно», — сказано в посте.

Несмотря на отмеченную автором поста «простоту» образа Елены Пинаевой, приблизительная стоимость её сумочки от Burberry составляет 137 тысяч рублей, если ориентироваться на цены интернет-магазина ebay. В остальном наряд первой леди был приближён к спортивному.

Костюм главы города не уступает аксессуарам супруги. Цена, по которой можно приобрести похожий пиджак и брюки марки Ron Tomson, составляет 57 тысяч рублей. Кроссовки марки New Balance, в которых прогуливался глава города, оцениваются в 12 тысяч рублей.