В Нижнем Тагиле БФ «Живи, малыш» запустил благотворительную акцию «Ёлочка — щедрая иголочка»

В Нижнем Тагиле в преддверии Нового года благотворительный фонд «Живи, малыш» объявил о старте акции «Ёлочка — щедрая иголочка». Каждый участник получит новогодний приз — волшебный шар с подарочным сертификатом.

Чтобы присоединиться к акции, приходите в будние дни до 19 декабря включительно с 9:00 до 16:00 в офис фонда «Живи, малыш», который находится в доме № 30 на улице Газетной. Для участия достаточно сделать пожертвование от 100 рублей или принести 4 кг пластиковых крышек для переработки, а также памперсы или пелёнки. После этого вы сможете снять с ёлки любой понравившийся шарик и получить подарочный сертификат от друзей фонда, спрятанный внутри.

«В 2018 году спонсоры подарили нам много чая в сувенирной упаковке в виде ёлочек. Мы подумали, что в таких упаковках можно дарить не только чай, и решили организовать акцию. В первые годы на ёлочке были только те самые упаковки из-под чая. Потом мы заменили их на шарики с цифрами. За семь лет акция претерпела множество изменений. Менялось оформление ёлочки, появлялись новые подарки и спонсоры. Три раза мы проводили розыгрыши суперпризов. В среднем мы готовим 100 подарков, и они все расходятся к концу акции. За эти годы у нас появилось много постоянных участников. Среди них не только молодёжь, но и пожилые люди, а также семьи с маленькими детьми, которые, можно сказать, растут на наших глазах», — рассказал АН «Между строк» замдиректора фонда «Живи, малыш» Михаил Мохов.

Первая благотворительная ёлочка фонда «Живи, малыш»

Акция «Ёлочка — щедрая иголочка» — это прекрасный повод порадовать себя или своих близких новогодним подарком от партнёров фонда «Живи, малыш» и одновременно помочь детям и молодым людям с ДЦП.

«В последние годы наши подопечные помогают нам украшать ёлочку сделанными своими руками игрушками и тоже достаточно активно принимают в этом участие. Акция, по сути, не является каким-то серьёзным фандрайзинговым проектом, и у нас нет задачи собрать пожертвования или крышки, памперсы и пелёнки. Акция больше направлена на то, чтобы люди приходили к нам, знакомились с работой фонда, получали подарки и заряжались новогодним настроением!» — сказал Михаил.