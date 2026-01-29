Свердловский главк МВД отчитался о состоянии оперативной обстановки в регионе

По итогам 2025 года в Свердловской области зафиксировано снижение на 4,7% (до 1 042 743) числа обращений граждан в дежурные части органов внутренних дел. Об этом сообщил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых после расширенного заседания коллегии, посвящённого итогам борьбы с преступностью, которое прошло под председательством начальника гарнизона полиции генерал-лейтенанта Александра Мешкова.

На совещании было отмечено снижение количества зарегистрированных преступлений на 7,8% (с 48 512 до 44 719), включая уменьшение числа тяжких преступлений на 16,8% (с 9 569 до 7 963), средней тяжести — на 6,3% (с 10 815 до 10 132) и небольшой тяжести — на 9,6% (с 22 190 до 20 068). В городах и посёлках совершено 40 658 преступлений (снижение на 7,3%), а в сельской местности — 4 052 (снижение на 12,5%).

Снижение регистрируемой преступности наблюдается по ряду уголовно наказуемых деяний: умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (снижение на 22,3%; 436 случаев), в том числе со смертельным исходом (снижение на 17%; 83 случая), грабежи (снижение на 6,4%; 451 случай), разбойные нападения (снижение на 2%; 97 случаев), кражи всех видов (снижение на 8,2%; 12 325 случаев), в том числе из квартир (снижение на 31,4%; 179 случаев) и с банковских счетов граждан (снижение на 28,6%; 1 366 случаев), а также угоны (снижение на 21,8%; 230 случаев).

Благодаря мерам, предпринятым полицией, удалось стабилизировать ситуацию с мошенничеством. За анализируемый период количество таких преступлений снизилось на 17,6% (7 155 случаев), в том числе совершённых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий — на 22,7% (5 853 случая). Количество случаев обмана с использованием ИТТ сократилось на 17% (до 14 456 случаев). Доля таких преступлений в общей структуре преступности составила 32,3% (в прошлом году — 35,9%).

«Наибольшее количество IT-афер зарегистрировано на территории Екатеринбурга (4 849), Нижнего Тагила (1 630), Каменск-Уральского (851), Серова (453), Первоуральска (520), Асбеста (380), Красноуфимска (371), Сысерти (275), Верхней Салды (268), Новоуральска, посёлка Уральский (245) и Ревды (231). С использованием ИТТ преступления совершаются при помощи расчётных (пластиковых) карт (792; -70,4%), компьютерной техники (865; -37,5%), электронных платёжных систем (774; - 52,3%), сети интернет (12 869; -15,2%) и средств мобильной связи (7 071; -31,6%). Также отмечается снижение количества краж с банковских счетов граждан (1 366; -28,6%). Количество потерпевших от IT-преступлений в результате действий ОВД снизилось на 25,1% (7 619), каждый четвёртый пострадавший — это пенсионер (-30,4%; 1 883). Генерал Мешков дал поручение всем службам, чтобы профилактическая работа с населением и кредитно-финансовыми структурами и в 2026 году по данному вопросу оставалась одним из приоритетных направлений деятельности», — отметил полковник Горелых.