В прокуратуре поддержали решение УФАС о нарушении антимонопольного законодательства при установке флагштока в Нижнем Тагиле

Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила поддержала решение УФАС о нарушении МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» и подрядчиками антимонопольного законодательства при заключении контракта на установку скандального флагштока за 30 млн рублей на набережной городского пруда. Об этом на пресс-конференции в ТАСС-Урал заявил руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области Дмитрий Шалабодов.

Напомним, УФАС по Свердловской области выявило антиконкурентное соглашение между МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» и подрядчиками, вследствие чего заказ на установку флагштока был подготовлен полностью под тогда ещё МУП «Тагилдорстрой». В сентябре прошлого года подрядчику был назначен штраф в размере 7,5 млн рублей, из которых было выплачено 3 млн 750 тысяч рублей за счёт уплаты в льготный период. Однако в пресс-службе администрации города заявили о намерении обжаловать решение в суде ввиду отсутствия нарушений.

«Наше решение было принято. Сейчас оно обжалуется в судебном порядке. Суд решение пока ещё не принял. У нас окончательное заседание суда на этой неделе назначено. Я думаю, что к концу недели или начало следующей мы уже будем информацию иметь по судебному обжалованию. По крайней мере, заключение прокуратуры, которое было прокурором подписано и представлено в судебное заседание, оно совпадает с нашим мнением по итогам решения о том, что там нарушение действительно имеет место быть», — пояснил Дмитрий Шалабодов.

Ранее в администрации Нижнего Тагила отмечали, что флагшток имеет особую социальную значимость, поэтому к срокам и подрядчику предъявлялись жёсткие требования.

«Заказчик обратил пристальное внимание комиссии УФАС по Свердловской области на обстоятельства высокой социальной значимости объекта, представляющего символ патриотизма для населения муниципального образования в условиях проведения специальной военной операции. А сроки, определённые заказчиком по контракту с сохранением конкурентной среды и с исключением рисков несостоятельности электронного аукциона, позволили открыть этот важный объект в торжественной обстановке празднования Дня города Нижний Тагил и в год 30-летия государственного флага Российской Федерации», — подчеркнули в мэрии.

Следующее заседание суда назначено на февраль этого года.