«Тагилдорстрой» заплатил штраф около 4 млн рублей за нарушение антимонопольного законодательства при установке скандально известного флагштока

Компания «Тагилдорстрой», установившая скандально известный флагшток в Нижнем Тагиле за 30 млн бюджетных рублей, заплатила штраф в размере 3 млн 750 тысяч рублей за нарушение антимонопольного законодательства.

«АО “Тагилдорстрой” назначен штраф в размере 7 500 000 рублей, который Обществом исполнен в льготный период (ч.1.3-3 ст. 32.2 КоАП РФ) в размере 3 750 000 рублей», — сообщили АН «Между строк» в Свердловском Управлении федеральной антимонопольной службы (УФАС).

По данным ведомства, доход, полученный в результате заключения антиконкурентной сделки, составил почти 25 млн рублей.

Напомним, ранее УФАС уличило МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» и подрядчиков в антиконкурентном соглашении. Скандальный заказ на установку флагштока стоимостью 30 млн рублей был подготовлен под МУП «Тагилдорстрой», а поставка необходимых для выполнения проекта конструкций и комплектующих оформлена задолго до официального аукциона. В результате аукцион прошёл без реальной конкуренции.



По данным антимонопольщиков, часть проектных документов обсуждалась на закрытых совещаниях, что лишило других потенциальных участников доступа к информации. В мэрии же заявили, что нарушений не было, а сроки объясняются необходимостью установить флагшток к праздникам и подчеркнуть его символическую значимость. В пресс-службе администрации города АН «Между строк» заявили о намерении обжаловать решение УФАС.