В Нижнем Тагиле прошла настоящая спецоперация по спасению фуры из снежного плена (ВИДЕО)

Утро 30 января для некоторых жителей Тагилстроя началось не с кофе. Как рассказал АН «Между строк» тагильчанин Иван, около дома № 5 на улице Кутузова гружёная фура с госномерами Воронежской области застряла в снегу. Попытки водителя выбраться самостоятельно успехом не увенчались — тяжёлое транспортное средство намертво село в снег. Большегруз простоял на месте до утра, пока один из местных жителей, заметив затруднительное положение, не обратился за помощью в чат «Русской общины». Информация о происшествии также была передана в Госавтоинспекцию Нижнего Тагила и управляющую компанию. Сотрудники ГАИ передали информацию в Единую дежурно-диспетчерскую службу, где сообщили, что на место будет отправлена спецтехника.

Пока один из местных жителей вместе с водителем откапывал транспортное средство из снега, другой нашёл трос и попросил о помощи водителя трактора, расчищавшего двор. Позже на место прибыли два погрузчика. В течение часа спецтехника расчистила территорию и помогла освободить застрявший большегруз.

«Сегодня утром один из наших братьев, выезжая из двора, увидел застрявшую фуру из другого региона. Стояла с вечера. Не теряя времени, наш брат позвонил в организации, приехали два погрузчика, расчистили территорию, и в течение часа гружёную под завязку фуру уже медленно, но верно вытащили из снежного плена», — написали представители «Русской общины» в социальных сетях.