В Нижнем Тагиле пройдут показы Арктического международного кинофестиваля «Золотой ворон»

В Нижнем Тагиле в кинотеатре «Красногвардеец» с 22 января по 24 февраля пройдёт Всероссийский киномарафон Арктического международного кинофестиваля «Золотой ворон» (6+).

В программе — документальные, анимационные и художественные фильмы, рассказывающие о традициях коренных народов России, картины, посвящённые 500-летию начала освоения Северного морского пути и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Киномарафон впервые будет проводиться в Свердловской области, показы состоятся на 42 площадках в 22 муниципалитетах региона. В числе площадок киномарафона также «Николо-Павловский Центр культуры». Вход на сеансы свободный.