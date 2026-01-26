В Нижнем Тагиле задержали пьяного мужчину, который устроил стрельбу во дворе жилого дома 

В прошедший четверг, 22 января, ночью во дворе жилого дома в центре города тагильчанин устроил стрельбу из пистолета, напугав местных жителей.

Как сообщили в СК России, ранее судимый 44-летний машинист РЖД Александр в состоянии алкогольного опьянения поругался с женой, которая устроила скандал из-за того, что супруг потратил деньги на пиццу. После чего, чтобы, по его словам, выпустить пар, он вышел во двор своего дома на улице Ломоносова и устроил пальбу из шумового пистолета «Бульдог».

«В его биографии уже имеются две судимости: за причастность к незаконному обороту оружия (ст. 222 УК РФ), и за нападение на представителя органов власти (ст. 318 УК РФ). Суд тогда пожалел на первый раз, вероятно, и не отправил молодого хулигана в тюрьму, назначив условный срок и штраф. А вот, как его приняли на работу с таким послужным списком в столь уважаемую организацию, вопрос пока остаётся открытым. Ствол, из которого палил тагильчанин в состоянии "под мухой", полиция обнаружила и изъяла в жилище его тёщи. Это шумовой пистолет с грозным названием "Бульдог"», — отметил руководитель пресс-службы Свердловского главка МВД Валерий Горелых.

После такого «салюта» возле жилого дома мужчина был оперативно задержан сотрудниками полиции, которую вызвали обеспокоенные жильцы дома, и доставлен в дежурную часть территориального ОВД для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения.