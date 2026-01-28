При пожаре в Черноисточинске погибла женщина

В прошедший понедельник, 26 января, около 11:00 на улице Ленина в посёлке Черноисточинск загорелся частный жилой дом. На место оперативно выехали два расчёта пожарных. По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание. Во время тушения было обнаружено тело женщины — хозяйки дома, сообщает ИА «Все новости».

Неисправность в электропроводке также стала причиной ещё одного пожара. Сегодня, 28 января, около 4:00 на пульт диспетчера пожарной охраны поступило сообщение о пожаре на Малой Кушве.

Возгорание произошло в частном доме № 53 на улице Менделеева. На место оперативно выехали 4 единицы техники и 12 человек личного состава. На площади 120 кв.м. полностью сгорел дом, а также надворные постройки. Пострадавших нет.