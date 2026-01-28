В январе работодатели Нижнего Тагила предлагают самые высокие зарплаты врачам, инженерам и сантехникам

В январе 2026 года в Нижнем Тагиле работодатели предлагают самые высокие зарплаты врачам, инженерам и сантехникам, следует из данных сервиса по поиску работу SuperJob.

Так врачу-реабилитологу на вакансии в городской больнице готовы платить 130 тысяч рублей в месяц, плюс бонусы и полис ДМС. Детскому врачу-хирургу также предлагают зарплату в 130 тысяч рублей. Ведущему инженеру производственно-технического отдела (ПТО) работодатель обещает от 100 до 130 тысяч рублей в месяц, оплату проезда и жильё для иногороднего сотрудника. Зарплату слесаря-сантехника компания-соискатель определила на уровне 100 тысяч рублей в месяц. Слесарь-ремонтник гидравлического оборудования может устроиться на свободную вакансию за 80 тысяч рублей плюс премии.