В Нижнем Тагиле при поддержке ЕВРАЗа открылось новое обучающее пространство для детей с ОВЗ в школе-интернате № 2

Сегодня, 28 января, в Нижнем Тагиле в школе-интернате № 2 открылось обучающее пространство «ДОМ — Дом Осознанного Мира», целью которого является помощь детям с особенностями развития. Инициатива, помогающая школьникам преодолеть социальную изоляцию и подготовиться к самостоятельной жизни, реализована благодаря грантовому конкурсу «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!» в рамках долгосрочного сотрудничества ЕВРАЗа и школы-интерната.

На выделенные компанией 600 тысяч рублей были приобретены кухня, мебель, посуда, бытовая электроника, швейная машина, элементы для творчества и рукоделия, которые разместили в специальной «учебной квартире», где ребята осваивают базовые навыки жизни. В программу адаптации входят 20 практических занятий, кулинарные мастер-классы, областная олимпиада по домоводству и психологический клуб «ДОМовой» для поддержки семей.

«Это модель настоящего дома, которая помогает ребёнку научиться жить вне стен интерната, почувствовать себя частью города. Мы оценили, как простая идея педагогов — создать пространство для бытовых тренировок — превратилась в жизненно важный инструмент социализации детей», — отметила руководитель благотворительного фонда «ЕВРАЗ Урал» Елена Раудштейн.

Ранее при поддержке ЕВРАЗ был открыт кабинет для психолого-педагогического сопровождения семей, воспитывающих детей с проблемами развития, — «Лекотека». «Дом Осознанного Мира» стал продолжением системной работы ЕВРАЗа по созданию инклюзивной среды и поддержке детей с ОВЗ на Урале.