В Нижнем Тагиле банда подростков избила одноклассника. После бездействия полиции мама пострадавшего школьника обратилась к Бастрыкину (ВИДЕО)

В редакцию АН «Между строк» обратилась жительница ГГМ Елена (все имена изменены. — Прим. ред.), сын которой стал жертвой банды подростков-хулиганов из школы № 40. Как рассказала тагильчанка, днём 12 ноября 2025 года её 15-летний сын Алексей возвращался из школы. На улице у дома № 12а на Октябрьском проспекте его поджидали сверстники из параллельного класса. Когда парень проходил мимо них, один из группы по имени Альберт пнул его ногой ниже поясницы. Алексей обиды не стерпел и попытался дать сдачи. Между подростками завязалась драка, и в это время на помощь Альберту поспешили его четверо товарищей. Они повалили Алексея на асфальт и начали запинывать ногами.

«Неизвестно, чем бы всё это закончилось, если бы на шум из подъезда не вышла женщина и не пригрозила хулиганам полицией. Те прекратили избивать и ушли. Мы пошли с сыном в больницу, где зафиксировали побои», — пояснила АН «Между строк» Елена.

Женщина написала заявление в отдел полиции № 20, но через месяц её уведомили, что в возбуждении уголовного дела отказано. В ответе от МВД (имеется в распоряжении редакции) сообщается, что хотя сам факт конфликта между подростками установлен, но при этом пострадавший получил лишь ушиб мягких тканей головы, трудоспособность не терял и посещал школу, соответственно, состав преступления по ст. 115 УК РФ (Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью) и 116 УК РФ (Побои) тут не усматривается.

«Усматривается состав административного правонарушения, предусмотренный ст. 6.1.1 КоАП РФ, однако, в связи с тем, что несовершеннолетние не достигли установленного законом возраста привлечения к административной ответственности 16 лет, то они не могут быть привлечены к административной ответственности», — говорится в постановлении.

Елена уточняет, что не брать больничный и дальше посещать школу они с сыном решили, поскольку Алексей учится в выпускном 9-м классе и пропуск уроков может негативно повлиять на его успеваемость. Также тагильчанка возмущена тем, что полиция установила лишь троих нападавших, хотя на видео их было не меньше пяти.

Женщина считает, что правоохранители формально подошли к её проблеме, поэтому написала в адрес руководителя СКР Александра Бастрыкина обращение с просьбой взять дело на личный контроль и провести служебную проверку в отношении сотрудников ОП-20.