В Нижнем Тагиле вынесен приговор мошеннице, пытавшейся похитить 700 тысяч рублей у пенсионерки

Ленинский районный суд Нижнего Тагила огласил приговор по уголовному делу о покушении на мошенничество в крупном размере.

«Жительница Нижнего Тагила Татьяна Ульванская была курьером в организованной преступной группе, которая пыталась похитить 700 000 рублей у 86-летней пенсионерки под видом решения вопросов с правоохранительными органами. Преступление не было доведено до конца благодаря бдительности старшей по дому, которая заметила подозрительное поведение злоумышленницы. Накануне пенсионерка делилась с соседкой своими опасениями о странных телефонных звонках, и когда к дому приехала неизвестная девушка, соседка сразу поняла, что это мошенники. Она не дала злоумышленнице уйти и вызвала полицию», — рассказали в суде.

Суд, рассмотрев доказательства, пришёл к выводу, что подсудимая осознавала характер своих действий, участвовала в преступной схеме и выполняла роль курьера для получения денег. Действия подсудимой квалифицируются как покушение на мошенничество в крупном размере, совершённое организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Татьяна Ульванская признана виновной, ей назначено наказание в виде 1,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном законом порядке.