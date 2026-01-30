В Городской больнице № 4 Нижнего Тагила врачи спасли 69-летнего мужчину, удалив из головного мозга тромб диаметром 3 мм

Врачи Городской больницы №4 Нижнего Тагила успешно провели высокотехнологичную операцию, спасшую жизнь 69-летнему пациенту, перенёсшему ишемический инсульт. Благодаря современному методу тромбоэкстракции мужчина уже через сутки восстановил речь, ясность сознания и способность двигаться.

Утром 69-летний житель Нижнего Тагила, как обычно, занимался своими делами: сделал зарядку и планировал день. Внезапно он почувствовал, что правая рука не слушается, а речь стала затрудненной. С симптомами острого нарушения мозгового кровообращения его срочно доставили в больницу.

В стационаре врачи за 15 минут провели комплексное обследование. Компьютерная томография и КТ-ангиография выявили причину инсульта: закупорку левой артерии головного мозга тромбом диаметром 3 мм. Благодаря профессионализму заведующей рентгенологическим отделением Татьяны Дьяконовой и использованию современного оборудования, приобретенного в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», тромб был обнаружен вовремя.

«В подобных случаях исход решает каждая минута. Чем быстрее восстановлен кровоток у пострадавшего, тем выше шанс сохранить функции и избежать тяжёлых последствий», — отметил заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии ГБ № 4 Нижнего Тагила Николай Сапронов.

После тромболитической терапии, которая не принесла результатов, было принято решение о проведении тромбоэкстракции. Операция прошла без разрезов: тромб удалили через прокол артерии под контролем рентгена. Сердечно-сосудистый хирург Муратбек Кадыров восстановил кровоток в поврежденном сосуде.

Эффект от операции проявился быстро: уже через несколько часов пациент почувствовал возвращение чувствительности в руке. На следующий день к нему вернулись речь и ясность ума. По словам врачей, его неврологическое состояние полностью соответствует состоянию до инсульта.

«Данный клинический случай наглядно демонстрирует эффективность современной модели оказания помощи пациентам с острыми сосудистыми патологиями, которая позволяет добиваться результатов, ещё несколько лет назад считавшихся недостижимыми. Быстрая высокоточная диагностика и командный подход не просто спасают жизнь, но и возвращают человеку её прежнее качество», — отметил главный врач Городской больницы № 4 Нижнего Тагила Константин Аникин.

Сейчас пациент уже строит планы на будущее. Он намерен вернуться к регулярным занятиям спортом и весной снова ухаживать за своим «аптекарским» садом, где выращивает целебные травы.

«Я благодарен каждому медику, который был рядом в эти часы. Такое ощущение, будто тех трёх миллиметров между жизнью и смертью просто не существовало», — сказал пациент, лично пожав руку всем сотрудникам больницы, участвовавшим в его спасении.