Председатель Нижнетагильской городской думы Вадим Раудштейн ответил на претензии «диванных критиков» по поводу модернизации зала заседаний за 32 млн рублей

Председатель Нижнетагильской городской думы Вадим Раудштейн в эфире «Тагил-ТВ» объяснил причины модернизации зала заседаний, на которую было потрачено более 32 млн рублей.

Напомним, 1 октября прошлого года на официальном сайте госзакупок был опубликован аукцион на оснащение зала заседаний Нижнетагильской городской думы единым административно-техническим комплексом общей стоимостью 27,7 млн рублей. В стоимость вошли автоматизированные рабочие места для спикера, вице-спикера и докладчиков, центральный контроллер безбумажной мультимедийной конференц-системы, поворотные камеры, медиастанции, профессиональные дисплеи и другое оборудование, а также новые столы, кресла депутатов с допустимой нагрузкой не менее 200 кг и механизмом качания, портьеры и тюль. Оставшиеся 4,4 млн рублей были выделены на ремонт самого помещения.

Не все тагильчане с пониманием отнеслись к новости о модернизации зала заседаний Нижнетагильской городской думы на такую сумму, оставив критические комментарии в адрес народных избранников в социальных сетях. Тагильчане считают, что деньги можно было потратить на более актуальные нужды, а не на излишние удобства депутатов.

«А тем временем в детских садах родители скидываются на покупку и установку игрового домика для детишек ясельной группы, чтобы им не скучно было гулять, так как, кроме веранды и песочницы, у них, к сожалению, ничего нет. Вот так. Рожайте люди детей, платите налоги, а мы на ваши деньги будем кресла себе закупать с механизмом качания для удобного времяпровождения. Одним словом — позорище!» — отозвалась тагильчанка в комментариях под постом в соцсетях АН «Между строк».

«Переезжайте в “Седьмую каменную”. Такое здание пропадает», — прокомментировала другая тагильчанка.

«Неужели обязательно нужно с механизмом качания? А обыкновенный стул уже не подойдёт? Проблемы решать надо, а не в креслах качаться», — возмутился ещё один горожанин.

По словам спикера, в зале заседаний, в котором дума находится более 20 лет, не работало оборудование, а средства на модернизацию были выделены не из городской казны.

«Была диванная критика со стороны людей, которые говорили: “А, дума…”. Тому залу, в котором мы находились, уже было больше 20 лет. Уже не было слышно в конце зала, о чём говорят, оборудование не работало. Невозможно было найти ему замену, потому что оно уже не выпускается. И поэтому на 30-летие думы нам область предоставила деньги. То есть, мы никого здесь, в городе, не ужали на бюджетные деньги, это были целевые деньги области, которые были направлены на этот ремонт», — пояснил Вадим Раудштейн.

Как сообщили АН «Между строк» в пресс-службе Нижнетагильской городской думы, ремонт в зале заседаний закончен, сейчас идёт наладка и апробирование программного обеспечения. В скором времени ожидается официальное открытие.