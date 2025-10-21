Будет как в ЦУПе. Зал заседаний городской думы Нижнего Тагила оснастят мультимедийным оборудованием почти на 30 млн рублей

Зал заседаний Нижнетагильской городской думы оборудуют единым административно-техническим комплексом общей стоимостью 27,7 млн рублей. Соответствующий аукцион был опубликован 1 октября этого года на официальном сайте госзакупок.

Согласно технической документации, в перечень закупаемого оборудования входят автоматизированные рабочие места для спикера, вице-спикера и докладчиков, центральный контроллер безбумажной мультимедийной конференц-системы, поворотные камеры, медиастанции, профессиональные дисплеи и другое. Также в проект обновления вошли новые столы, кресла депутатов с допустимой нагрузкой не менее 200 кг и механизмом качания, портьеры и тюль.

В техническом задании указано, что целью всех преобразований является обеспечение эффективного функционирования зала заседаний для проведения заседаний комиссий и заседаний Нижнетагильской городской думы.

Рабочая документация по проекту, в которой подробно указаны комплектующие, необходимые для закупки, была разработана в августе этого года екатеринбургской компанией «Румлайн», которая в 2021 году уже занималась оснащением зала Нижнетагильской городской думы. Тогда сумма составила 8,3 млн рублей.